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Aktüel Tatbikatsız Acil Durum Olmaz
Aktüel

Tatbikatsız Acil Durum Olmaz

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Tatbikatsız Acil Durum Olmaz

İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe Tatbikatsız Acil Durum Olmaz' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

İşyerlerinde mevzuat gereği acil durum tatbikatları senede en az bir defa yapılmalıdır. Biz vardiyalı işyerlerinde, her vardiya için haberli ve habersiz değişik konuları içeren (yangın, terör, deprem, fırtına vs.) tatbikatlar yapılmasını tavsiye ediyoruz.
Bu tatbikatlarda, olası herhangi bir tehlike halinde ne yapılmalıdır? Tehlikelere karşı, hazır ve tedbirli olmak için tatbikatlar şarttır.
Kâğıt üzerinde kalan, yasak savma kabilinden bir tatbikat yapılmamalıdır.
İş yerimizde yapılan tatbikatta elbette eksiklikler olabilir. Yapacağımız yeni bir tatbikatta bu eksiklikler giderilecektir.
Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin beşinci maddesi uyarınca, işveren; acil durum planlarını hazırlamak ve tatbikatların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. İşveren adına iş yeri çalışanları bunları deruhte eder.
İş güvenliği uzmanları, hazırlanan acil durum planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak ve plan doğrultusunda yapılan eğitim ve tatbikatı izlemek ve kontrol etmekle yükümlüdür. Uzman tatbikat yürütücüsü değil, sürecin rehberi ve denetleyicisidir. Gözlemcidir.
Mevsim itibarıyla iş yerlerinde işçi sirkülasyonu fazladır. Ekipler güncellenmelidir. Ekiplere görevleri hakkında eğitim verilmelidir. Bu eğitime mazeretsiz olarak ekip üyelerinin tamamı katılmalıdır.
Bunun dışında kurumdaki en yetkili kişiler (operasyon, insan kaynakları, kalite, teknik ekip, güvenlik vs.) tatbikata dahil edilmelidir.
Hangi konuda tatbikat yapılacaksa senaryo hazırlanmalı, bu ekibin katkısı sağlanmalıdır.
Mesela; tatbikatta alarmı kim verecek? Haberleşmede kimler görevli olacak, bildirim yapacak? Elektrik, doğalgaz vesaire kim kesecek?
Tatbikatı video ve resimlerle kimler kayıt altına alacak?

 

Kronometreyi kimler tutacak? Toplanma bölgesi sayımını kim yapacak?
Özel politika gerektiren (engelli, hamile sayısına göre) kişilerle kimler görevli olacak?
Misafirlerle veya ziyaretçilerle ilgili yönlendirmeleri kim yapacak? vs. Tespit edilmelidir.
Tatbikat sonunda herkes toplanıp artı ve eksiler, noksanlıklar konuşulmalıdır.
En sonunda da acil durum sorumluları bir araya gelip değerlendirme yapmalıdır.
Tatbikatlar gerçekçi olmalıdır.
Kâğıt üzerinde yapılmamalıdır.
Tatbikat ile hatalar görülür. Olası tehlike ve riskler engellenir.
Kalın sağlıcakla

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