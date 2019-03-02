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Tatbikatı gören Rumlar ağız değiştirdi: Çatışmayacağız

Türkiye'yi defalarca tehdit eden Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihindeki en büyük tatbikatının ardından ağız değiştirdi. Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis, "Türkiye ile açık bir çatışma oyununa dahil olmayacağız." dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:45
Tatbikatı gören Rumlar ağız değiştirdi: Çatışmayacağız

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında Türkiye'nin deniz gücünü gören Kıbrıs Rum kesimi, daha önce defalarca tehdit ettiği Türkiye hakkında ağız değiştirdi.

"Çatışmayacağız"

Ankara'nın Exxon Mobil'in keşfine tepkisi ile ilgili endişeleri olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis, "Türkiye ile açık bir çatışma oyununa dahil olmayacağız" dedi.

Hristodoulodis, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgedeki olayların Türkiye tarafından Kıbrıs sorunununa çözüm getirebilecek gelişmeler şeklinde yorumlanacağını umuyoruz. Bu da demektir ki, Türkiye de bu gelişmelerden bölgesel iş birliği ya da AB ile iş birliği şeklinde fayda sağlayabilir. Dış politika ve enerji planlamamızı, hiçbir devlete karşı değil, olumlu bir gündem temelinde inşa ediyoruz."

"Kıbrıs için büyük önem taşıyor"

Büyük gaz rezervlerinin keşfedilmesinden sonraki jeopolitik değişimlerle ilgili olarak Hristodoulodis, bu gelişmenin "Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs halkı için büyük önem taşıdığını" belirtti.

Hristodoulodis, Temsilciler Meclisi'nin tüm hidrokarbon gelirlerinin Kıbrıs'ın gelecek nesillerine aktarılması için Norveç modeline benzer bir fon oluşturulmasıyla ilgili yasa tasarısı onayladığını söyledi.

"Hedefimiz bir: Kıbrıs sorununu çözmek"

Hristodoulodis, Kıbrıs'ın Yunan hükümetiyle sürekli ve mükemmel bir iş birliği içinde olduğunu belirterek, "Gerçekten, son müzakere sürecinde Kıbrıs sorununu çözmeye çok yaklaştık, Kıbrıs hükümeti ile Yunanistan arasında mükemmel bir işbirliği vardı" dedi.

"Hedefimiz birdir, Kıbrıs sorununu çözmek" ifadesini kullanan Hristodoulodis, "Mevcut durum Kıbrıs sorununa fiili bir çözüm olamaz ve bu hedefe ulaşmak için Yunanistan hükümetiyle iş birliği içinde olumlu sonuçlar almak için mümkün olan her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:45
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. Exxon Mobil
  4. Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis
  5. Kıbrıs Cumhuriyeti

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