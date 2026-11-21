Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de kurduğu stant, 9-20 Kasım tarihleri arasında farklı yaş ve meslek gruplarından ziyaretçileri ağırladı. Kamuya açık Green Zone’da, "Dirençli Şehirler" tematik Hub’ında yer alan stantta, Avrupa’nın en büyük çevre projesi olarak öne çıkan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi’nin kapsamı, hedefleri ve çevresel kazanımları uluslararası katılımcılara anlatıldı. Çocuklardan akademisyenlere, çevre uzmanlarından yerel yöneticilere kadar çok sayıda ziyaretçi, Körfez’in ekolojik dönüşümüne yönelik çalışmaları yakından tanıma fırsatı buldu.

Avrupa’nın en büyük çevre projesi dünyaya anlatıldı

Standın en önemli gündem maddesini, Avrupa’nın en büyük çevre projelerinden biri olarak öne çıkan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği oluşturdu. Körfez’in ekolojik dengesini yeniden güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar, uluslararası katılımcılara kapsamı ve çevresel hedefleriyle aktarıldı. Projenin büyüklüğü, uygulama kapsamı ve ekosistemin iyileştirilmesine yönelik yaklaşımı, çevre alanında çalışmalar yürüten katılımcılar tarafından dikkatle takip edildi. İzmit Körfezi’nde hayata geçirilen çalışmalar, çevresel sorunlara çözüm arayan uzmanlar ve yerel yönetimler açısından da örnek niteliği taşıdı.

Yerel yönetimlere örnek model oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımları ve İzmit Körfezi’nde yürüttüğü kapsamlı dönüşüm çalışmaları, yalnızca uluslararası katılımcıların değil, farklı yerel yönetim temsilcilerinin de ilgisini çekti. Standı ziyaret eden yerel yöneticiler, projenin uygulama kapsamı ve çevresel yaklaşımı hakkında bilgi aldı. İzmit Körfezi’nde yürütülen çalışmalar, kentlerin çevresel sorunlarla mücadelede geliştirebileceği projeler açısından örnek model olarak değerlendirildi.

Körfez’in hikayesi dijital deneyimle anlatıldı

Büyükşehir Belediyesi, standını klasik tanıtım alanının ötesine taşıyarak ziyaretçileri İzmit Körfezi’nin yaşayan ekosisteminde etkileyici dijital yolculuğa çıkardı. Dev LED ekranlar ve dalgalı perdelerle oluşturulan sualtı atmosferi, Körfez’in fiziksel maketinin yer aldığı interaktif deneyim alanıyla tamamlandı. Dip çamuru temizliği, balık salımı ve yapay resif çalışmaları gibi çevresel faaliyetler, ışık ve dijital görsellerle hazırlanan özel sunumlarla ziyaretçilere aktarıldı. Sanal gerçeklik uygulamaları ve iklim değişikliği içerikleriyle zenginleştirilen stant, İzmit Körfezi’nde yürütülen çevre mücadelesini teknolojiyle buluşturarak ziyaretçilere hem bilgilendirici hem de etkileyici bir deneyim sundu.

COP31 ziyaretçilerine Kocaeli’den çevreci hatıralar

Standın karşılama alanında ziyaretçilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Çevre Master Planı Nihai Raporu sunularak kentin çevre vizyonu ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verildi. Kocaeli’nin kültürel ve doğal zenginliklerinin de tanıtıldığı alanda misafirlere kentin simge lezzetlerinden İzmit pişmaniyesi ikram edildi. Ayrıca Kocaeli ve çevre illerdeki yerel çiftçiler tarafından özenle yetiştirilen biberiye, tıbbi nane ve lavanta gibi değerli bitkilerden üretilen Ormanya ürünleri ziyaretçilere hatıra olarak takdim edildi. Böylece Kocaeli’nin çevre vizyonu, yerel üretimi ve kültürel değerleri uluslararası katılımcılarla buluşturuldu.