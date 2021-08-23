Tatar'dan Rum kesimine tepki: Bu bir çağdışılıktır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Bakanlar Kurulunun, Kapalı Maraş'a ilişkin açılımda öne çıkan ve Bakanlar Kurulu'nda bulunan bazı siyasi isimlerin, sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları"nı iptal etme kararına ilişkin, "Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, Rum Bakanlar Kurulu'nun bazı KKTC'li siyasetçiler ile Kapalı Maraş açılım sürecine müdahil olanlara yönelik söze Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etme, yenilememe veya pasaport vermeme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, "Bizim mücadelemizi, bambaşka yerlere çekerek, 'Pasaportları iptal ederiz' şeklinde açıklamaları kınıyorum, reddediyorum. Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur. Vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yapmak kabul edilebilir bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

"Şahsen ben yıllardır bu pasaportu kullanmadım"

Meselenin bireysel değil toplumsal bir mesele olduğunu vurgulayan Tatar, "Bu bireysel bir mesele değildir. Şahsen ben yıllardır bu pasaportu kullanmadım, karar beni bağlamıyor. Ancak bu halkımızı toplumumuzu ilgilendiren bir meseledir. Bizim halkımız şimdiye kadar bu pasaportları aldıysa, içinde bulunduğu koşullardandır. Çeşitli karşı karşıya kaldığımız haksızlıklardan dolayı seyahat, burs gibi nedenlerden almıştır." diye konuştu.

Tatar, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, iki halkın ortak bir cumhuriyeti olduğunu, pasaportun anlaşmadan doğan haktan alındığını hatırlattı ve bu hakka saygı duyulmasını talep etti.

Rum kesiminin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal ettiğini ve bu yapının bir Helen ve Rum Cumhuriyeti olarak muamele gördüğünü belirten Tatar, "Biz bir takım siyasi kararlarla, bir görüş, bir duruş, yeni bir vizyon ve siyaset ortaya koyduğumuz için Rum tarafının bu işine gelmedi. Ancak, 'söylediklerinizi, eylemlerinizi beğenmezsem pasaportu iptal ederim tavrı' dünyanın hiçbir yerinde tasvip edilemeyecek bir davranıştır." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner de GKRY Bakanlar Kurulunun, bazı KKTC devlet ve hükümet yetkililerinin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etme kararını "düşmanca bir karar" olarak nitelendirmişti.