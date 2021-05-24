Tatar Türkü kadın ve 5 çocuğu Rusya'ya sınır dışı edilebilir

Tatar Türkü 'Güzel Samatova', Ramazan ayı başından bu yana geri gönderme merkezinde tutuluyor.

Avukatları tarafından verilen bilgilere göre, Samatova ailesi bir süre sonra Rusya kontrolündeki Tataristan'da karşı karşıya kaldıkları baskılar sebebiyle Türkiye'ye sığındı.

Türkiye'ye yerleşen Samatova ailesi bir süredir İstanbul'da yaşıyordu.

Samatova'nın avukatları ailenin evine bu Ramazan ayında sahur vaktinde baskın düzenlendiğini ve ailenin geri gönderme merkezine konulduğunu belirtti.

Avukatlar ailenin, hukuki açıdan ilgileri olmayan bir olay üzerinden "terör" suçlamasıyla geri gönderme merkezinde tutulduğunu bildirdi.

İlk olarak Fındıkzade'deki "Şehit Ali Rıza Güzel Polis Yerleşkesi"ne konulan aile, ardından Kırklareli'de bulunan Pehlivanköy geri gönderme merkezine götürüldü.

Beş çocuk ile birlikte halen burada tutulan Samatova'nın çocuklarının yaşları 1, 3, 5 , 7 ve 11. Anne ve 5 çocuk Ramazan ayını geri gönderme merkezinde geçirdi. Ailenin tutuklanacakları ve baskı görecekleri Rusya'ya geri gönderilmesinden endişe ediliyor.

Ailenin avukatları, ailenin geri gönderilmemesi için yardım beklediklerini ifade etti.

Halen geri gönderme merkezinde tutuluyorlar

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olmasına rağmen Samatova ailesinin halen geri gönderme merkezinde tutulmakta olduğu avukatlarınca belirtiliyor.