Tatar resti çekti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile ilk yüz yüze görüşmesini, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Lefkoşa’da bulunan ara bölgedeki ikametgahında gerçekleştirdi.



Görüşme sonrası konuşan Tatar, gari resmi toplantıda çeşitli konuların görüşüldüğünü ancak pek detaya girilmediğini kaydederek, “Kıbrıs’ın gerçekleri, benim halktan aldığım yetki ve bu doğrultuda yeni birtakım beklentilerin doğduğunu, Kıbrıs Türk halkı için bu aşamada artık 1977’den beri sürdürülen federal temelde bir anlayışın pek umut vermediğini ve dolayısıyla yeni fikirlerle masaya oturmanın zamanının geldiğini ifade ettim. Kapalı Maraş ve hidrokarbonlar konusu ile Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların artık kabul edilemez bir noktada ve insan haklarına aykırı olduğunu da söyledim. Bu toplantıda da ifade ettim, bu (Kıbrıs davası) müşterek bir davadır, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye ile yıllardan beri sürdürdüğü ulusal bir davadır. 5’li konferans fikri Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan gelmişti. BM Genel Sekreteri ve Anastasiadis de buna sıcak bakıyor” ifadelerini kullandı.