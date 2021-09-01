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Gündem Tatar 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Rum kesimine seslendi
Gündem

Tatar 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Rum kesimine seslendi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan, 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı; “Temennim savaşların sona ermesi dünyada barışın egemen olmasıdır”

Yeniakit Publisher
2021-09-01 15:49:00 -
Tatar 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Rum kesimine seslendi

 Yeni Akit  Ankara 

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, savaşların sona ermesi temennisinde bulunurken, Rum Yönetimi’ne de bir kez daha uzlaşı çağrısında bulundu.  Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde pek çok ülkede savaşların, terör olaylarının ve gerginliklerin hala daha devam etmekte olduğunu  üzülerek görüyoruz. Savaşlar büyük acılara, yıkımlara, göçlere ve büyük felaketlere  neden olurken, temennim ve dileğim savaşların sona ermesi, barış ve refahın  tüm dünyada egemen olması, dünya halklarının  huzur ve güven içerisinde yaşamasıdır. Bunun sağlanabilmesi için de tüm ülkelere  büyük görevler düşmektedir. Ama ne var ki bu görevin farkında olmayan veya görmezden gelen bazı ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda  gerginliği tırmandırırken, savaş çığırtkanlığı yapmaktadır. Bunun en somut örneklerinden biri de Rum Yönetimi’dir. Kendisini Kıbrıs’ın tek sahibi, Kıbrıs Türk halkını da azınlık olarak gören Rum Yönetimi, bütün uzlaşı çağrılarımıza rağmen, Kıbrıs konusunda uzlaşmaz tutumunu sürdürüken, silahlanma faaliyetlerine ve  bazı ülkelerle ortak askeri tatbikatlara devam etmekte olup gerginliği tırmandırmaktadır. Rum Yönetimi’nin bu tutumu barışa yönelik en büyük tehdittir.

Rum Yönetimi’nin  Kıbrıs’ta ve bölgede  gerginliği tırmandırmaya yönelik bütün faaliyetlerini, provokasyonlarını  izlerken, bizim bütün uğraşımız Kıbrıs’ın gerçeklerine dayalı olarak adil ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşmaktır. Bu uğraşımıza da devam edeceğiz.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Rum Yönetimi’ne bir kez daha uzlaşı çağrısında bulunurken, tüm insanlığın Dünya Barış Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Unutulmasın ki, barış tüm insanlığın  ortak değeri ve isteğidir.”

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