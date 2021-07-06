Tasmalı FETÖ köpeği yine algı operasyonuna soyundu! Emre Uslu, 15 Temmuz'u diline doladı

YENİ AKİT / ANKARA

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü yaklaşırken FETÖ’cü hainler algı operasyonuna başladı. FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 15 Temmuz hain darbe girşiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurgulandığı imasında bulundu.

FETÖ firarisi uslu yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz'u anlamak için basit sorular yeterli. Basit soru sorunca çıldırıyorlar bkz yorumlar 1) Erdoğan 15 Temmuz'u biliyor muydu? Buz gibi biliyordu. 2) Önleyebilir miydi? Tek bir emirle önlerdi 3) Önlese ne olurdu? 250 kişi ölmezdi ama kendi de BAŞKAN olamazdı NOKTA” ifadeleri ile darbe girişiminin kurgu olduğu imasında bulundu.