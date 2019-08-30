Taşlıçayspor tekrar başlıyor Ağrının Taşlıçay ilçesinde geçmiş dönemlerde maddi sıkıntılar yaşayan Taşlıçay Spor Kulübü yeniden amatör lige dönüyor.

Ağrının Taşlıçay ilçesinde geçmiş dönemlerde maddi sıkıntılar yaşayan Taşlıçay Spor Kulübü yeniden amatör lige dönüyor. Taşlıçayspor maddi sıkıntıları sebebiyle amatör liglere katılamamıştı.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir’i makamında ziyaret eden Taşlıçay Spor yöneticileri, kulüp hakkında Başkan Taşdemir’e bilgi verdiler.

İlçe futbolu durumu hakkında bilgi veren Taşlıçay Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Arslan, Taşlıçay spor’da futbolcuların başarılı olduğunu fakat maddi imkansızlıklardan dolayı ilçe futbolunun gelişemediğini belirtti.

Konu hakkında bilgi alan Başkan Taşdemir, Belediyenin maddi sorunları dile getirerek imkanlar doğrultusunda ilçe kulübüne destek olacağını belirtti. Taşdemir kulüp için servis ve diğer giderlerin desteklerini üstlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.