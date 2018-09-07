Taşları tek tek işlenen caminin yapımı 30 yılı aştı

Giresun'da, taşları el işçiliği ile işlenip Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Yeşil Cami mimari özellikleriyle fark yaratıyor.

Eynesil ilçesinde temeli 1987'de atılan Yeşil Cami, tamamıyla bitirilmemesine rağmen 2012 yılında ibadete açıldı. İki kültürün sentezini barındıran caminin inşaatının 8 yıl daha süreceği tahmin ediliyor.

Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ramazan Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin temelinin 31 yıl önce atıldığını söyledi.

İnşaatın uzun süredir devam ettiğini belirten Okur, caminin Selçuklu ve Osmanlı mimari tarzlarından örnekler alınarak inşa edildiğini kaydetti.

Camideki her şey el işçiliği ile yapıldı

Ramazan Okur, caminin günümüz Türkiyesinde örnek alınan bir eser olmasını amaçladıklarını ifade ederek, "Batı kapısı, Sivas Divriği Ulu Cami'nin kuzey kapısının 5'te 4 oranında küçültülerek buraya inşa edilmiştir ki o kapı UNESCO kayıtlarında vardır. Yine içerisinde Selçuklu örneği mihrap da yer alıyor." dedi.

Caminin mekan özelliği bakımından Osmanlı stilinde olduğunu dile getiren Okur, "Camide fırça ve boya kullanılmadığından, süslemeler de hep taştan olması dolayısıyla sadeliği yönünden Selçuklu'yu andırır, çünkü Selçuklu camilerinde hakim olan zihniyet sadeliktir." diye konuştu.

Ramazan Okur, camideki her şeyin el işçiliğiyle yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"En küçük bir 'şurasını da şöyle geçiştirelim' gibi bir durum yok. Tamamıyla yapılabilirliğin en güzel örneği sergilenmeye çalışıldı, o nedenle de uzun sürdü. Sarı taşlar Bayburt'tan, yeşil taşlar bulunduğumuz ilçeden getiriliyor. Burada taşlar hızarda biçiliyor, tek tek ele alınıyor. Daha sonra da ustalarımız tarafından nereye gerekiyorsa yerleştiriliyor."

İnşaat 8 yıl daha sürecek

Caminin içerisinde "galaksi" şeklinde avize olduğunu anlatan Okur, bunun kainatı temsil ettiğini belirtti.

Ramazan Okur, avizenin ortasında da bir gül olduğunu ifade ederek, "Bu gül Hazreti Peygamberi temsil ediyor. Ayrıca bu galaksi, madde alemini canlandırıyor ve ortasındaki Hazreti Peygamber de insanı temsil ediyor. Bununla verilmek istenen mesaj, maddenin, tüm kainatın ortasında, asıl odak noktasında insanın varlığı yani kainatın zübdesi insandır." şeklinde konuştu.

İnşaatın 8 yıl daha süreceğini tahmin ettiklerini ifade eden Okur, "Son cemaat mahallimizin dışarıda kemerleri yapılıyor, yine onu tamamlayacak unsurlar ve kubbe kısmı var. Minaremizin şerefe ve şerefe üstü kısmı var, şadırvan ve çevre düzeni var." ifadelerini kullandı.

Ramazan Okur, Karadeniz Sahil Yolu'nu kullananların camiyi ziyaret ettiğini ifade ederek, "Yerli ve yabancı ziyaretçiler var, yabancı olarak Araplar geliyor, caminin özelliklerini gelenlere anlattığımızda ilgiyle dinliyorlar ve memnun kalıyorlar." dedi.