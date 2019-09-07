Taşköprü’ye savunma yatırımı Assuva Savunma Sanayi, Kastamonu Taşköprü’ye yapacağı yatırımla ilk etapta güvenlik güçleri için üretim yapacak.

Assuva Savunma Sanayi, yatırım alanlarına yenisini ekliyor. Şirket İstanbul Kurtköy’ün ardından Kastamonu Taşköprü’ye yatırım yapma kararı aldı. Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Türkiye’nin teknoloji geliştirme ve üretiminde bölgesel güç olacağını belirtti. Başbuğ, “Savunma sanayiinde yeni yatırımlarımızı Kastamonu Taşköprü’de bize tahsis edilen alana yapacağız. Burada üretim ve eğitim alanlarımız olacağından hizmet sektöründe çalışacağımız ayrı ve yoğun bir yatırım sürecine gireceğiz” dedi. Başbuğ, ilk etapta güvenlik güçleri için üretim yapacaklarını ardından ihracata odaklanacaklarını dile getirdi.

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