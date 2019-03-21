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Taşköprü’de doğalgaz boru hattına Nisan ayında başlanıyor

Kastamonu’da doğalgaz yüklenici firması Kargaz tarafından ihalesi gerçekleşen Kastamonu-Taşköprü Doğalgaz hattının yapımına Nisan ayında başlanacak.

21 Mart 2019 Perşembe 18:30
Taşköprü’de doğalgaz boru hattına Nisan ayında başlanıyor

Kastamonu’da doğalgaz yüklenici firması Kargaz tarafından ihalesi gerçekleşen Kastamonu-Taşköprü Doğalgaz hattının yapımına Nisan ayında başlanacak.



Kargaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara, Kargaz İşletme Müdürü Burak Kurtoğlu ve müteahhit firma İnpema İnşaat sahibi Halil Öztürk ile birlikte Taşköprü ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ı makamında ziyaret eden Kara ve beraberindeki heyet, ardından Başkan Arslan ile birlikte Kırha köyü mevkiindeki Kargaz Dağıtım İstasyonu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette konuşan Kargaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara, “Taşköprü ilçemiz 1 yılı aşkın süredir doğalgaz kullanıyor. Şehir içerisinin %91 oranında yatırımını tamamladık. Vatandaşlarımız da rağbet gösterdiler, büyük oranda da Taşköprü’de gaz kullanımı söz konusu. Şuan ilçenin gazını sıkıştırılmış gaz olarak arz ediyoruz. İlçenin gazını. Allah kısmet ederse 1 Nisan itibariyle boru hattını döşemeye başlayıp, 1 Ağustos itibariyle de Taşköprü’de boru hattıyla gaz kullanımına geçmeyi hedefliyoruz. 1 Ağustos itibariyle de amacımız diğer şehirlerde olduğu gibi boru gazıyla Taşköprü’nün gaz ihtiyacını karşılamak” dedi.



Ardından söz alan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, “Özellikle Kastamonu’dan Taşköprü’ye isale hattı ile doğalgaz gelmesiyle ilgili Kargaz şirketi ve Botaş yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucu mevcut olan stok sahasında incelemelerde bulunduk. Şimdiye kadar doğalgazı sıkıştırılmış olarak kullanıyoruz. 1 Nisan’da boru hattının döşenmeye başlamasıyla birlikte 4 ay gibi kısa sürede boru hattı tamamlanacak ve Kastamonu-Taşköprü arasında doğalgaz akışı sağlanarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Ayrıca ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızın ve mahallelerimizin tamamına doğalgaz ulaşımı bu yılsonuna kadar tamamlanacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:30
  1. doğa

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