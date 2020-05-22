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Taşköprü’de berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ve çalışanlarının tamamına Covid-19 testi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:25:10 -
Taşköprü’de berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ve çalışanlarının tamamına Covid-19 testi yapıldı.


Ülke genelindeki berber ve kuaförlerin 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yeniden çalışmaya başlamasının ardından harekete geçen Taşköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü ilçesinde bulunan tüm berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ve çalışanlarını Covid-19 testinden geçirmeye başladı. Taşköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü binasındaki birime gelen esnaflar Covid-19 hızlı tanı testinden geçirildi. Yapılan test sonuçlarına göre Taşköprü’de hiç bir berber, kuaför ve güzellik merkezi işletmecisi ve çalışanında Covid-19 vakasına rastlanmadı.

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