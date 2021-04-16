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Ekonomi Taşköprü sarımsağı coğrafi işaret alarak tescillendi!
Ekonomi

Taşköprü sarımsağı coğrafi işaret alarak tescillendi!

Taşköprü sarımsağının Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenmesi, Kastamonu'da sevinçle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 20:34:00 -
Taşköprü sarımsağı coğrafi işaret alarak tescillendi!

Avrupa Birliği gazetesinde aralık ayında yayınlandıktan sonra askıya çıkan Taşköprü sarımsağı ile ilgili başvuru için 3 aylık bekleme süreci tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, "Taşköprü'nün dünyaca ünlü 'beyaz altın'ı Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili aldı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, yaptıkları girişimler sonucu üreticinin beyaz altını Taşköprü sarımsağının Avrupa Birliğinden coğrafi işaret almasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Üreticilere ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Çatal, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bölgede 4 bin çiftçinin geçimini sarımsakla sağladığını belirten Çatal, "Yıllık ortalama 20 bin ton sarımsak üretimi yapılmaktadır. Sarımsak üretimi için kullanılabilecek yeni alanlar açılmaya başlandı." dedi.

Taşköprü sarımsağının pek çok market ve manavda taklit edildiğine dikkati çeken Çatal, "AB tescil belgesi ile artık bu mücadelede elimiz daha güçlü. Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımızın AB nezdinde de hak ettiği konuma gelmesinden ilçem ve hemşehrilerim adına memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

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