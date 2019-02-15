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Taşkesenlioğlu, tecrübelerini paylaştı

TÜRGEV yurtlarında kalan öğrencilerin hem İslami İlimler hem de Sosyal Bilimler alanlarında objektif bilgi ve değerler eğitimiyle buluştuğu TÜRGEV Akademi programının geleneksel hâle gelen kış kampı, bu yıl Erzurum Palandöken’de düzenlendi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
Taşkesenlioğlu, tecrübelerini paylaştı

TÜRGEV yurtlarında kalan öğrencilerin hem İslami İlimler hem de Sosyal Bilimler alanlarında objektif bilgi ve değerler eğitimiyle buluştuğu TÜRGEV Akademi programının geleneksel hâle gelen kış kampı, bu yıl Erzurum Palandöken’de düzenlendi. AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’da kampa katılarak gençlerle tecrübelerini paylaştı.


Kendi özü ve medeniyetini tanıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli genç kadınlar yetiştirmeyi hedefleyen TÜRGEV Akademi programı; kitap okuma temalı kampta kış sporlarını da ihmâl etmedi. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun desteklediği program kapsamında; Kongre ve Milli Mücadele Müzesi, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Abdurrahman Gazi Türbesi, Erzurum Evleri, Taşhan, Lalapaşa Cami, Ulu Cami ve Yakutiye Medresesi ziyaret edildi. Şair, Yazar Nurullah Genç,öğrencilerle bir araya gelerek “Şiir ve Edebiyatın Gençler Üzerine Etkisi” konulu verimli bir söyleşi gerçekleştirdi.


Kampın üçüncü günü, geliştirdiği nanomalzemelerle bilim dünyasında adından söz ettiren, 2017 yılı TÜBA Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülünün sahibi, bilim insanı Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken öğrencilerle bir araya gelerek “Bilim ve Teknoloji” başlığı altındaki kapsamlı sunumu sonrası öğrencilerin sorularını cevapladı.


TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Kalav, Genel Müdürü Oktay Altındiş Beyefendi ile programın fikir ve hazırlık aşamasından son gününe kadar desteğini esirgemeyen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu,öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.


Ülkenin geleceğinin milli ve manevi güçlü nesiller yetiştirmeye bağlı olduğunun altını çizen Taşkesenlioğlu, “AK Parti iktidarı döneminde halkın desteği ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gecesini gündüzüne katarak mücadelesi ile hamdolsun artık bambaşka bir Türkiye var karşımızda. Artık ülkemize katkı sağlayan genç beyinlerin yetenekleri heba edilmiyor aksine desteklenerek geliştiriliyor. Geçmişini unutmayan, milli ve manevi duygular ile donanımlı gençlerimizi her alanda görebiliyoruz” dedi.


Gençlere tavsiyelerde de bulunan Taşkesenlioğlu, “Çok okuyun, çok çalışın.Ülkemizin geleceği sizlersiniz, kendinizi yetiştirip yarın bu makamlarda sizler görev alacaksınız. Dünya artık çok küçük, konulara dar açıdan bakmayın. Mutlaka farklı görüşler, farklı düşüncelere de bilgi dağarcığınızda yer verin. Bu sizin ufkunuzu genişletip, olaylara daha konjüktürel bakmanızı sağlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
  1. bilim
  2. doğa
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