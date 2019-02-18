Taşınır rehni KOBİ’leri finansmanda rahatlattı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Taşınır Rehni sistemiyle bugüne kadar fiili kullandırımın yaklaşık 96 milyar lirayı bulduğunu açıkladı. Söz konusu düzenlemeyle KOBİ’lerin yanı sıra çiftçi, üretici örgütü ve serbest meslek erbabının finansmana erişiminin kolaylaştığını belirten Bakan Pekcan, bu aktörlerin rekabet güçlerinin artmasıyla Türkiye ekonomisinin dengeli ve istikrarlı büyümesine katkı sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

96 milyar kaynak sağlandı

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu çerçevesinde Taşınır Rehin Sicili’ne (TARES) bugüne kadar 19 bin 289 adet rehin sözleşmesi tescil edildiğini vurgulayan Pekcan, “Bu tescil işlemi karşılığında KOBİ’lerimize yaklaşık 237 milyar lira, 38 milyar dolar ve 11 milyar avro finansman imkanı sağlandı. Bugüne kadar fiili kullandırım yaklaşık 96 milyar lirayı buldu. Bu kapsamda en çok 455 bin 130 adet ile ticari alacaklar taşınır rehnine konu edildi. Bunu 412 bin 997 adet ile makine ve teçhizat takip etti” bilgisini paylaştı.