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Aktüel Taşımacılar, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki geçiş sorunlarını protesto etti
Aktüel

Taşımacılar, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki geçiş sorunlarını protesto etti

Bulgaristan’a giriş yapmak üzere ortalama 90-95 saat bekleyen sürücülerin çilesine çare aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:15:21 -
Taşımacılar, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki geçiş sorunlarını protesto etti

SOFYA (AA) – Bulgaristan Uluslararası Taşımacılar Birliği (SPB), Türkiye ile tır geçişlerin işlemlerindeki sorunların ortadan kaldırılması talebiyle, Kapıkule’nin karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda protesto düzenledi.

SPB Yürütme Müdürü Yordan Arabaciev, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada, Kapitan Andreevo’da ilave geçiş koridoru açılmasını istedi.

Arabaciev, "Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapan sürücüler, Kapitan Andreevo’da 90-95 saat beklemek zorunda kalıyor. Kovid-19 salgını ortamında bu süre, çalışanların sağlığı açısından da ciddi sorunlar yaratabilir." dedi.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye doğru ise tırların geçişlerinin 14-15 saatte gerçekleştiklerini belirten Arabaciev, "Her iki yönde bekleme süresi ortalama 20 saate indirildiğinde çok memnun kalırız." diye konuştu.

- Gümrük yetkililerinin görüşü

Kapitan Andreevo’nun da bağlı olduğu Bulgaristan Gümrükler Ajansı Güney Deniz Müdürü Vasil İncov ise sınırdaki geçiş işlemlerinin hızlandırılması için gerekli önlemlerin alındığını savundu.

İncov, 2015 yılında buradan, her iki yönde, günlük ortalama 1300, 2019 yılında ise 1920 yük aracının geçiş yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bulgaristan’a girişte kantar sayısını 8’den 10’a, ülkeden çıkışta ise 4’ten 6’ya çıkarttık. İşlem sürecini hızlandırmak üzere her noktada kameralar yerleştirip, bilgi akışını hızlandırdık. Ancak unutulmaması gereken şu ki biz Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırını korumak üzere gerekli güvenlik önlemlerimizi de almak zorundayız."

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