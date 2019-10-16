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Taşeron işçiye son dakika kadro müjdesi! KİT taşeron ne zaman kadroya geçecek

Taşerona kadro san dakika haberleri. KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin bugün Resmi Gazete’de önemli bir karar yayımlandı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bünyesinde çalışan personellerin beklediği kadro haberi geldi. Son dakika haberine göre, KİT’lerde çalışan taşeron işçiler ile ilgili olarak karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İşte taşerona kadro san dakika haberlerine ilişkin detaylar.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:51
Taşeron işçiye son dakika kadro müjdesi! KİT taşeron ne zaman kadroya geçecek

Taşerona kadro san dakika haberleri. KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin bugün Resmi Gazete’de önemli bir karar yayımlandı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bünyesinde çalışan personellerin beklediği kadro haberi geldi. Son dakika haberine göre, KİT’lerde çalışan taşeron işçiler ile ilgili olarak karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İşte taşerona kadro san dakika haberlerine ilişkin detaylar.

Taşerona kadro son dakika haberleri: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar" başlıklı karar yayımlandı. Bu karar ile KİT'lerde çalışan personeller kadroya geçirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda KİT'lerde çalışmaya devam eden personellerin belirli usul ve esasları sağlamaları durumunda işçi statüsünde istihdam edilebilecekleri belirtildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ilgili maddesi ise şöyle:

MADDE 8- (I) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir. 

(2) Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin geçici 23 öncü maddesi hükümleri esas alınır. 

(3) Bu madde uyarınca yapılacak atamalar 4 öncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, teşebbüslcrin talepleri doğrultusunda her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığı için Bakanlık tarafından belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşılanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz. 

(4) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar yılı içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkilidir. 

(5) Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlanması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişiklik yapmaya 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir. 

(6) Bu madde kapsamında oluşacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir. 

(7) Bu madde kapsamında yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı, sayısı vb. bilgileri içerecek şekilde 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bu kapsamdaki yerleştirmeler kaynaklı hizmet alımı tutarlarında eksilme oluşması halinde bu tutar, ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşürülür. 

Resmi Gazete kararı için tıklayınız

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:51
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