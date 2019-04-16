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Taşeron işçiye ikramiye ne kadar? 4/D işçileri tediye alacak mı?

Taşeron şirketlerden kamuda kadroya taşeron işçilere verilecek olan tediye ücretlerine ilişkin son dakika tarih belli oldu. İlk tediye ödemelerini 31 Ocak’ta alan kadrolu taşeron işçiler şimdi de ikinci tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kamuda çalışan kadrolu taşeron işçi ikramiyelerinde yeni gelişme yaşandı. İlave tediyenin, ikinci yarısı 31 Mayıs’ta ödenecek. Ramazan Bayramı ise 3 Haziran Salı günü başlıyor. 4/D’li sürekli işçiler de ilave tediyelerden faydalanacak.

16 Nisan 2019 Salı 11:29
Taşeron işçiye ikramiye ne kadar? 4/D işçileri tediye alacak mı?

Taşeron şirketlerden kamudakadroya taşeron işçilere verilecek olan ikramiye-tediye ücretlerine ilişkin son dakika tarih belli oldu. İlk tediye ödemelerini 31 Ocak’ta alan kadrolu taşeron işçiler şimdi de ikinci tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kamuda çalışan kadrolu taşeron işçi ikramiyelerinde yeni gelişme yaşandı. İlave tediyenin, ikinci yarısı 31 Mayıs’ta ödenecek. Ramazan Bayramı ise 3 Haziran Salı günü başlıyor. 4/D’li sürekli işçiler de ilave tediyelerden faydalanacak.

Kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği ilave tediyelere ilişkin kararname Resmi Gazete’nin 30 Ocak tarihli sayısında yayımlanmıştı. 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılına ait ilave tediye ödemesinin ilk ödemesi 31 Ocak 2019’da yapılmıştı. 2 Nisan 2018’de taşeron şirketlerden genel idarelerde kadroya geçen 4/D’li sürekli işçiler de ilave tediyeden faydalanabilirken belediye şirketlerine geçiş yapan işçiler ilave tediye alamıyorlar.

Kadroya geçen taşeron işçilere ikinci tediye ne zaman verilecek?

İlave tediyenin, ikinci yarısı 31 Mayıs’ta ödenecek. Ramazan Bayramı ise 3 Haziran Salı günü başlıyor. Böylelikle kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini almış olacaklar. 4/D’liler bu ikramiyeden yararlanırken, KHK ile belediye şirketlerine geçen işçiler için ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.

Taşeron işçiye ikramiye ne kadar? 

4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yılda 10 günlük ikramiye veriliyor. 5 günlük ücret tutarındaki ilk ikramiye ödemesini ocakta yapılmıştı. Geri kalan tutar ise temmuz ayı içinde yapılacak. Diğer yandan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.

Kim ne kadar tediye alacak?

Brüt     İkramiye

2660     844

2750     851

2900     898

3000     929

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 11:29
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