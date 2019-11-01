Taşeron işçilere zam ek ödeme yapılacak mı? Asgari ücret taşeron zammı

Kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret zammı son durum ne? Kamuda çalışan taşeron işçilerin beklediği enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin son dakika gelişmesinin olup olmadığı binlerce kadrolu işçiler tarafından sorgulanmakta. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. İlave ödemelerin son taksiti Aralık ayında işçilerin hesabına yatırılacak. Peki kadrolu taşeron işçi ilave ödemelerle birlikte maaşları ne kadar? taşeron işçilere zam veya ek ödeme yapılacak mı? Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? Kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret zammı son durum ne? İşte detaylar…

4/D statüsünde yer alan taşeron işçiler yapılacak zam oranlarını beklerken Sağlık Bakanlığı'nda çalışanlar için zam oranı belli oldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan kadrolu taşeronlar için Ekim ayı zammı açıklaması yapıldı. 15 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak zam oranını birinci altı ay için yüzde 8, ikinci altı ay için ise yüzde 4 olarak belirledi.

Kadroya geçen taşeron zam oranı ne kadar?

Sağlık Bakanlığından yapılan zam açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Birinci altı ay için yüzde 8 oranında, ikinci altı ay için ise yüzde 4 zam uygulanmasına, İŞKUR üzerinden 2 Ocak 2019 ile 1 Temmuz 2918 tarihleri arasında ilk defa alınan işçilere 15 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere ileriye dönük yüzde 4 zam, 2 Temmuz 2019 tarihinden sonra açıktan ilk defa göreve başlayan işçilere, müteakip dönemin ücret zammı uygulanacak. Yeni dönem TİS 'e mahsuplaşma işlemi yapılacağından dolayı 1 Ocak 2019 ile 14 Ekim 2019 arasına ait bir geri ödeme yapılmayacak.

Kadrolu taşeron işçi ilave ödemelerle birlikte maaşları ne kadar?

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan yani 4/D'li olan taşeron işçiler için ardı ardına gelen haberler ardından taşeron işçilerin maaş durumlarının ne olacağı daha da merak edildi. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. İlave ödemelerin son taksiti Aralık ayında işçilerin hesabına yatırılacak. İşçilerin maaş durumlarına göre değişiklik gösterecek olan tediye ödemelerinde en az askeri ücret ile çalışan taşeron işçilere 792 TL tutarında bir ödeme gerçekleştirilecek. Bu ödemeler sayesinde ilave tediye ödemelerinin de son taksiti ödenmiş olacak. Bunun yanı sıra Eylül ayında da eğitim yardımı gerçekleşti. İşçilere;

-İlköğretime devam eden çocuğu olması durumunda 100 TL,

-Ortaokula devam eden bir çocuğu olması durumunda 110 TL,

-Liseye devam etmesi durumunda 120 ve

-Yükseköğretim düzeyinde bir eğitim alması durumunda ise 140 TL ödeme gerçekleştirildi.

Kadroya geçen taşeron işçilere asgari ücret zammı var mı?

Ankara 24. İş Mahkemesi’nin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.

Kadroya geçen taşeron işçilere başka görev verilemez

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan yazıya göre, sürekli işçi kadrosu için boş kadro bulundağı durumlarda 2 sayılı kararnamenin 8. Maddesi uyarınca kadro ihdas edilmeksizin atama işlemi tesis edilmemesi istendi. Taşeron şirketlerden kadroya geçen işçiler içinde geçiş yapılmadan önce ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilmeleri, yürütmekte oldukları hizmetler dışında başka hizmetlerde çalıştırılmamaları istendi.