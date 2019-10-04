Taşeron işçilere ikramiye ödemeleri ne zaman ne kadar yapılacak? Taşeron işçi asgari ücret zammı alacak mı? Taşeron işçi ödeme haberleri. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron şirketlerden kamuda 4-D sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere ikramiye ödemesi yapılacak. Taşeron işçilere ikramiye ödemesi yapılacak olmasıyla birlikte binlerce kadroya geçen işçi, ikramiye ödemeleri ne zaman ne kadar yapılacak? sorusunu sormaya başladı.

Taşeron işçi ödeme haberleri. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron şirketlerden kamuda 4-D sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere ikramiye ödemesi yapılacak. Taşeron işçilere ikramiye ödemesi yapılacak olmasıyla birlikte binlerce kadroya geçen işçi, ikramiye ödemeleri ne zaman ne kadar yapılacak? sorusunu sormaya başladı. Kadroya geçen taşeron işçiler 2019 yılı Nisana yılında gerçekleştirilen ikramiye ödemelerini alan 4-D sürekli işçi statüsünde çalışan binlerce işçilere ikramiye müjdesi geldi. Kadroya geçen kamu işçilerine ikramiye ödemeleri kapsamında diğer taksitler için bu ay içerisinde hesaplarına maaşları oranında 5 günlük ilave ikramiyelerin ödemeleri gerçekleştirilecek. 2019 yılı son ikramiye ödemeleri ise 31 Aralık’da yapılacak. Brüt maaşlarını asgari ücret maaşı düzeyinde olan kadroya geçen işçilerin 5 günlük ikramiye oranı 286 lira olacak. Taşeron işçi asgari ücret ödenecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar?

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