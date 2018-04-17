Taşeron işçi kadro sonrası ne kadar promosyon alacak?

Taşeron işçiler 2 Nisan 2018 itibariyle kadro hakkına ulaştı. Kamuda istihdamı sağlanan taşeron işçiler bundan sonra sürekli işçi olarak anılacaklar. Yaklaşık 900 bin işçinin kadro aldığı düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerona promosyon müjdesi ile geldi. Kadro sonrasında maaşlarında bir iyileştirme olup olmayacağını merakla bekleyen taşeron işçileri ne kadar promosyon alacak? Taşeron kadro düzenlemesi süreci içinde çok önceleri müjdesi verilen taşerona 52 günlük ikramiye ne zaman verilecek? İşte, taşeron işçinin alacağı promosyona ilişkin tüm merak edilenler...

TAŞERON NE KADAR PROMOSYON ALACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada taşeron işçilere promosyon müjdesi verdi. Taşeron işçilerin en çok merak ettiği maaş ve ödemeler konusuna değinen Sarıeroğlu, işçilerin geçmişte aldıkları maaşların 1.5 katı olacak şekilde promosyon alacaklarını duyurdu. Bu durumda asgari ücret alan bir taşeron işçisi yaklaşık olarak 2 bin 404 lira değerinde promosyon ödemesi ile karşı karşıya kalacak.

KADROLU OLAN TAŞERONUN MAAŞINA ZAM VAR MI?

Taşeron işçilerin kadro sürecine dair yapılan geçmiş açıklamalara göre kadroya geçen işçiler aynı hakları ile geçiş yapacaklardı. Bu nedenle kadrolu olan işçinin maaşında anormal bir artış beklenmediği söylendi. Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsüne geçecek olan taşeron işçinin mevcut ücretlendirmesinin devam etmesi bekleniyor. Bunun yanında daha önceden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre kadroya geçen taşeron işçiye 52 günlük ikramiye verilecek.

TOPLU SÖZLEŞMEYE KADAR MAAŞLAR AYNI KALACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları” yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan metinde taşeron işçilerin ücret ve sosyal haklarına da yer verildi.

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre; sürekli işçi kadrolarına geçenlerde geçiş işlemi yapılırken, mevcut iş yerinin girdiği iş kolunda kurulu iş yerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar alınan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olmayacak. Ve yine ücretler, süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenecek

4B OLAN İŞÇİLERE YÜZDE 10 ZAM

2 Nisan itibariyle kadroya geçişleri tamamlanacak olan 4C'den 4B'ye geçen işçilere müjdeyi veren Sarıeroğlu, "Dün akşam itibariyle 4/C'den 4/B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz Resmi Gazetede yayınlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4/C'den 4/B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişi de 2 Nisan itibariyle gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

TAŞERONA 52 GÜNLÜK İKRAMİYE VERİLECEK

Yeni kadroya geçen işçilere 52 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. Devlet kurumlarında işçi statüsünde çalışan işçilerin ilave tediye ücretleri ayda 26 gün olarak hesaplanmaktadır. Kamuda çalışan işçiler yılda 2 kez dini bayramlarda taksit olarak alacakları ikramiye tutarı ikinci alta 52 gün üzeriden hesaplanacak. Asgari ücretli bir taşerona 2433 lira, 2000 lira maaş alana 3466 lira, 3500 lira maaş alana ise 6066 lira ikramiye ödeneceği öngörülüyor.