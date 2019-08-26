0553 313 94 23

Taşdoğan’dan “Malazgirt Zaferi” mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:17
Taşdoğan’dan “Malazgirt Zaferi” mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Malazgirt Zaferi ile Anadolu kapılarının Türk’lere açıldığını vurgulayan Taşdoğan, bu zaferin toplum ve tarih için çok önemli olduğunu vurguladı.


Taşdoğan mesajında, “Malazgirt, Anadolu’nun kapılarını sonuna ve sonsuza dek Türk’e açan zaferin adıdır. 26 Ağustos 1071 tarihi her Türk’ün gururla, onurla, minnet ve şükranla yad etmesi gereken bir tarihtir. Sultan Alparslan’ın kişilik, liderlik, cesaret ve vatan sevgisini her gencimizin öğrenmesi, hayatına tatbik etmesi ve nihayetinde geçmişten aldığı bu güçle geleceğe emin adımlar atması en büyük gayemizdir. Her fırsatta belirttiğim gibi tarih şuuru bir milleti ayakta tutan en mühim unsurdur. Birçok milletin tarihine baktığımız vakit tarih kitaplarına yazacak bir tarihlerinin dahi olmadığını görürüz. Oysa Türk milletinin tarih sayfaları büyük mücadeleler, büyük zaferlerle, şanla, şerefle doludur. Millî olan ne varsa bizdendir. Biz, milli olan her şeyi baş tacı ederiz. İşte ebediyete dek var olmanın sırrı buradadır. Burada Malazgirt Meydan Muharebesi ile ilgili kısa bir olay anlatmam lazım. İleri gözcüleri, atlarını son hızla sürerek Sultan Alparslan’ın huzuruna gelirler. Biraz endişeli, biraz korku vardır, ‘Sultanım, Bizans iki yüz bin kişiyle bize doğru yaklaşıyor’ derler. Alparslan’ın ordusu ise yaklaşık elli bin kişidir. Ve orada liderliğin, cesaretin, bilgeliğin, kısaca Türk’ün genlerinin tezahürü ortaya çıkar. Sultan Alparslan, gayet sakin ve kendinden emindir. ‘Yaklaşsınlar, bizler de onlara doğru yaklaşıyoruz’ der. Bu cevap galip gelmenin anahtarıdır. Büyük sultan, bu cümleyi söylerken ecdadının tarihinden güç alıyordu. Biliyordu ki inanmış ve adanmış bir güç karşısından yüz binler değil, milyonlar duramazdı. Malazgirt’ten İstanbul’un fethine, Mazlazgirt’ten Çanakkale’ye, Malazgirt’ten Büyük Taarruza baktığımız vakit inanmış ve adanmış aziz milletimiz destanlarla dolu yüz yıllar geçirmiştir. Malazgirt’ten bakmaya devam ettiğimiz müddetçe destanlarla dolu yüz yıllar geçirmeye namzetiz. Türk milliyetçilerinin safı bellidir. Türk milliyetçileri Mete Han’ın, Alparslan’ın, Fatih’in, Atatürk’ün ruhuyla yoğrulmuş Türk tarihinin işaret ettiği istikamettedir. İlmin, teknolojinin, sanatın, edebiyatın öncülüğünde lider ülke olma gayemize her geçen gün daha güçlü bir şekilde sarılmaktayız. Birlik ve dirliğimizi kimsenin akamete uğratmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü Malazgirt ruhu en ulvi haliyle hala yüreklerimizde yaşamaktadır. Ciltler dolusu yazılsa Malazgirt’i anlatmaya yetmez. Birkaç cümlede özetlemeye çalıştım. Genç kardeşlerimden ricam Malazgirt’i dolu dolu okumaları, anlamaları, ecdatlarıyla gurur duymalarıdır. Malazgirt Meydan Muharebesi’nde kazanılan zaferin 948. yılını kutluyorum. Bizlere güzel bir yurt armağan ettikleri için o gün orada canını ve kanını feda eden ecdada minnet duyuyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:17
  1. doğa
  2. kitap
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Şampiyona yakışan bir oyun oynayamadık
    1. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    2. 2023 eğitim vizyonunun felsefesi milli..
    3. Konya’daki kazada ölen babanın..
    4. Burası Afrika değil, Ergani
    5. İspanya'da savaş uçağı düştü
    6. 52 adet tekerlekli sandalye..
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor
    8. Adana'da zabıtalardan Arapça tabela..
    9. Ürdün'den, İsrail'in Kudüs Vakıflar..
    10. Güngören'de eşini öldüren zanlı..
    11. İş bulamadı pes etmeyip kendi iş..
    12. Altın fiyatları
    13. Türkiye'den net açıklama: Haklı..
    14. Beyazgül, fetih yolcularını uğurladı
    15. İran alıkonulan tankerdeki petrolün..
    16. Şehitlerimiz dualarla uğurlandı
    17. Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya..
    18. Solculara öyle, Akit’e böyle!.. RTÜK..
    19. Türkiye 7 yaşındaki Salim için..
    20. Çocuklar için atıştırmalıklara dikkat
    21. Arıların ürettiği propolisi dünyaya..
    22. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı..
    23. Çocuklarda el, ayak, ağız hastalığına..
    24. Abi kardeş ölümden döndü
    25. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
    26. Adebayor Kayseri'ye geldi
    27. Çene şekli güzelliği etkiliyor
    28. Basın artık o komutana emanet
    29. İşte laikçi badecilerin sahip olduğu..
    30. İran'da reformistler "seçim..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı