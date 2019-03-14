0553 313 94 23

Taşdelen halkla kucaklaşıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dernek ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri anlattı.

14 Mart 2019 Perşembe 13:03
Taşdelen halkla kucaklaşıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dernek ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri anlattı.


Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor. Son olarak Malatya Hekimhan Sazlıca Köyleri Derneği ile Aksaray Güzelyurtlular Turizm Kültür Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Taşdelen, dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretlere CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da katıldı.


Taşdelen, 5 yıl boyunca hizmete açtığı sosyal donatıları ve gerçekleşen belediyecilik hizmetlerini vatandaşlarla paylaştı. Halkın hizmetine sunulan kreşlerden parklara, pazar yerlerinden Çankaya Evlerine kadar pek çok hizmeti anlatan Taşdelen, yüzme havuzları, kültür merkezleri, asfalt-kaldırım ve yenilenen çöp sistemi hakkında da bilgi verdi. Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Taşdelen, Çankaya’nın Atatürk’ün ilçesi olduğunu, bu nedenle büyük çaba gösterdiklerini belirterek, son 5 senede Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını uyguladıklarını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:03
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis Valisinden sıfır vergi talebi
    1. Kilis Valisinden sıfır vergi talebi
    2. İTO Başkanı Avdagiç: "Bizim tasarruf..
    3. HDP açıkladı: Oylar Saadet Partisi'ne
    4. Avcılar’da 14 Mart’ta doktorlara..
    5. İTO Başkanı Avdagiç: "Tarım..
    6. MTOSB’de, sanayicilere ‘İstihdam..
    7. Gölbaşı’nın endemik "sevgi çiçeği”..
    8. Bölge Adliye Mahkemesi’nde 32 personel..
    9. Türk ve Suriyeli işadamları..
    10. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ticaret..
    11. Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
    12. İran'da iki polisi öldüren üç kişi..
    13. FETÖ davasında ‘SCC’ kodlu polise 6..
    14. "İsrail'le normalleşmeye koşturanlar..
    15. İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam..
    16. Manisaspor'un içler acısı hali! Mum..
    17. B737 Max'a uygulanan ambargolar,..
    18. Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet..
    19. İstanbul’un En Büyük Millet..
    20. İDDMİB’in 2019 hedefi 10 milyar dolar
    21. Sağlık çalışanlarından 100. yıl..
    22. Dembele'den Barcelona'ya kötü haber
    23. Hrant Dink cinayeti davasında ara karar
    24. Beşiktaş'ta Loris Karius gelişmesi!..
    25. Antalya’da “Tarımsal Nüfus..
    26. İTO Başkanı Avdagiç: "(Kredilerin..
    27. Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde
    28. Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
    29. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    30. Feministler sosyal medyada da ezana..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!