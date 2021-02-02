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İSLAM Tasavvuf nedir? Nefsin mertebeleri nelerdir? Tasavvuf alimleri kimlerdir?
İSLAM

Tasavvuf nedir? Nefsin mertebeleri nelerdir? Tasavvuf alimleri kimlerdir?

İslam şeriatı dört ana temelden oluşur. Bunlar Fıkıh, Kelam, Ahlak ve Tasavvuftur. Tasavvuf insan benliğini kötüden iyiye çevirmek için kullanılan ahlak metodudur. Peki, Tasavvuf nedir? Nefsin mertebeleri nelerdir? Tasavvuf alimleri kimlerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 14:59:00 - 2021-02-02 15:31:42
Tasavvuf nedir? Nefsin mertebeleri nelerdir? Tasavvuf alimleri kimlerdir?

Allah sevgisini ve Allah korkusunu kalbe yerleştirmek için kullanılan metoda tasavvuf denir. Kökeni Hz. Ebubekir Radıyallahu Anha kadar dayanır. Tasavvuf yoluna girebilmeniz için öncelikle bir Allah dostuna intisap etmeniz gerekir.
Verilen talimatları yerine getirdikten Sufi (Sofi) olabilirsiniz. Siz de Tasavvuf nedir? Nefsin mertebeleri nelerdir? Tasavvuf alimleri kimlerdir? sorularına cevap arıyorsanız bu haberimiz ilginizi çekebilir.

Tasavvuf nedir?

Tasavvuf, Hz. Muhammed Sallahü Aleyhi ve Sellemin sünnetine uyarak dinin emirlerine uyup, yasaklarından kaçarak kalbi kötü huylardan temizleyip iyi huylarla doldurmaya denir. İbadet ve zikirle nefsi terbiye ederek İnsan-ı Kamil olmayı hedefler.

Aslında tasavvufun asıl amacı nefsi terbiye etmektir. Çünkü nefs kötülük ve günaha sebep olan tüm isteklerin tamamına denir.

Nefsin mertebeleri nelerdir?

Nefsin, yedi mertebesi vardır.

Nefs-i emmâre (kötülüğü emreden nefs)

Nefs-i levvâme (kendini kınayan nefs)

Nefs-i mülhime (ilhama mazhar olan nefs)

Nefs-i mutmainne (itminan bulmuş nefs)

Nefs-i râdiye (razı olmuş nefs)

Nefs-i mardiye (razı olunmuş nefs)

Nefs-i kâmile (kemale ermiş nefs)

Tasavvuf Alimleri kimlerdir?

Tasavvuf yoluna kendini adamış birçok tasavvuf büyüğü vardır bunlardan bazılarını sizin için derledik.

Hz. Ebubekir  (Radıyallahu Anha)

Hz. Salmân-ı Fârisî (Radıyallahu Anha)

Kâsım bin Muhammed (Kuddise Sirruhu)

Cafer-i Sadık (Kuddise Sirruhu)

Bayezid-î Bistamî (Kuddise Sirruhu)

Ebu’l-Hasan Harkanî (Kuddise Sirruhu)

Ebu Ali Farimidi (Kuddise Sirruhu)

Yusuf Hemedani (Kuddise Sirruhu)

Abdulhalık-ı Gucdüvani (Kuddise Sirruhu)

Hace Arif Rivegeri (Kuddise Sirruhu)

Mahmud İncir Fagnevi (Kuddise Sirruhu)

Ali Râmitenî (Kuddise Sirruhu)

Muhammed Baba Semmasi (Kuddise Sirruhu)

Seyyid Emir Külal (Kuddise Sirruhu)

Muhammed Bahauddin  Şahı Nakşibend (Kuddise Sirruhu)

Alaaddin-i Attar (Kuddise Sirruhu)

Yakub Çerhi (Kuddise Sirruhu)

Ubeydullah Ahrar (Kuddise Sirruhu)

Muhammed Zahid (Kuddise Sirruhu)

Derviş Mehmed (Kuddise Sirruhu)

Muhammed Hacegi Emkengi (Kuddise Sirruhu)

Hâce Muhammed Bakibillah (Kuddise Sirruhu)

Ahmed Serhendi (Kuddise Sirruhu)

Muhammed Masum (Kuddise Sirruhu)

Şeyh Seyfüddin Arif (Kuddise Sirruhu)

Muhammed Nurü’l-Bedvani (Kuddise Sirruhu)

Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirza Can (Kuddise Sirruhu)

Hâce Abdullah Dehlevî (Kuddise Sirruhu)

Halid Bağdadî (Kuddise Sirruhu)

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