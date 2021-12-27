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Gündem Tasarrufu unutan İmamoğlu koruma ordusu tuttu
Gündem

Tasarrufu unutan İmamoğlu koruma ordusu tuttu

Seçim döneminde "israfı bitireceğiz" yalanıyla algı yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, değeri milyonlarla ifade edilen zırhlı Mercedes S 600 serisinden aşağısına binmiyor. Bununla yetinmeyen İmamoğlu, kendine koruma ordusu tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 13:59:00 - 2021-12-27 14:03:57

 yeniakit.com.tr 

"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturmasının ardından yaptığı işçi kıyımı ve zamlarla vatandaşı isyan ettirdi.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin seçimlerdeki desteğine karşılık İBB'yi dağ kadrosuna çevirdiği iddia edilen İmamoğlu kendisine koruma ordusu tuttu.

İstanbullu yolda kalıyor, İmamoğlu Maybach'a biniyor!

İstanbulluları yolda kalan İETT otobüslerine ve raydan çıkan tramvaylara mahkum eden Ekrem İmamoğlu değeri milyonlarla ifade edilen Mercedes'in amiral gemisi olarak nitelendirilen Maybach S serilerinden aşağısına binmiyor.

Seçim döneminde ortaya attığı "İsrafı bitireceğiz" yalanını çabuk unutan CHP'li İBB Başkanı, kendisine koruma ordusu tuttu.

Gittiği her yere koruma konvoyuyla giden İmamoğlu'nun son görüntüsüne sosyal medyada tepki yağdı.

Milyonluk Mercedes'e binip hizmet araçlarına 'israf' diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na çağrı!
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