Tasarrufa inanıyoruz

Faizsiz bireysel emeklilik sisteminin öncü kuruluşu Katılım Emeklilik, Türkiye’de kamuoyunun sigorta okuryazarlığı düzeyinin ve sigorta bilgisini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Türk halkının sigorta, risk ve emeklilik ile ilgili konulara yönelik algısının ölçülmesi amacıyla ‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması' gerçekleştirdi. Türkiye genelini temsilen, 12 ilde yaşayan, 18 yaş üzeri kadın ve erkeklerden oluşan 805 kişi ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Türk insanının ‘Sigorta Okuryazarlık’ düzeyi ile ilgili ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.

Geleceği güvenceye almanın en iyi yolu

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik ve temsil ettiğimiz sigorta sektörü olarak en temel görevlerimiz arasında; sigorta tasarruflarının artırılması, gelecekte oluşabilecek birçok finansal sorunun bugünden önünün alınabileceğinin anlatılması ve geleceği planlama ile sigorta ürünleri arasındaki organik bağın gösterilmesi geliyor” dedi.

Her alanda güvence

Sincek, “Biz de bu noktada öncelikle Türk halkının sigorta, risk ve emeklilikle ilgili konulara yönelik algısının ölçülmesi gerektiği kararına vararak, ERA Araştırma Şirketi ile birlikte ‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’nı gerçekleştirdik. Genel anlamda sigortanın her türlüsünün hayatın her alanını güvenceye alabildiğini ve özellikle BES’in geleceğimizin garantisi olduğunu anlatmamız gerekiyor” diye konuştu.

Yol haritamız olacak

Sincek, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Öncelikle Türkiye’de BES kavramının insanımız için geldiği noktanın durumunu inceleme ihtiyacı vardı. Buradan hareketle gerçekleştirdiğimiz bu araştırmayla durum tespitinin yanı sıra yol haritamızı da belirledik. Finansal Okuryazarlık çatısı altına ‘Sigorta Okuryazarlığı’nın da alınması gerektiğine vurgu yapmak istedik. ‘Sigorta Okuryazarlığı’ kavramını da bundan böyle gündemde tutmalıyız.

Çıktılar arasında aslında tüm durumumuzu özetleyen bir sonuç var. Halkımızın yüzde 72’si bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşünüyor ama sigorta sahiplik oranının henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını görüyoruz.”

"Eğitim sigortası da var"

“Örnek vermek gerekirse, halkımızın yüzde 73,4’ü; ‘Çocuğumuzun eğitim masraflarıyla ilgili kaygım var’ diyor ancak kaygısı olanların yüzde 76,3’ü bu konuda bir şey yapmamayı tercih ediyor. Oysa eğitimi güvence altına almak için bizim ve birçok sigorta şirketinin bünyesine eğitim sigortaları mevcut.”

Yüzde 29, ‘sigorta nereden yaptırılır?’ bilmiyor

Araştırma sonuçlarına göre halkın yüzde 29’unun sigortanın yararlarına inandığını belirten Ayhan Sincek, “Oluşturulan demografik kırılımlar sonucunda, halkımızın yüzde 29’unun; bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşündüğünü ancak herhangi bir sigorta ihtiyacı olduğunda ne yapacağını ve nereden bilgi alacağını bilmediğini öğrendik. Bu nedenle halkımızın sigorta okuryazarlık seviyesini yükseltmek, tasarruf bilinci oluşturmak ve gelecekte oluşabilecek birçok finansal sorunun bugünden önünün alınabileceğini anlatmak için önümüzdeki dönemde ‘Tasarruf eğitimleri’ vermeye karar verdik” diye konuştu.

Sincek sözlerine şöyle devam etti: “BES ve sigorta ürünleri ile ilgili daha bilgilendirici, daha ulaşılabilir materyaller üreteceğiz. Dijital kanalları sigorta okuryazarlığını arttırıcı içeriklerle zenginleştireceğiz. Ayrıca İstanbul ile başlamayı hedeflediğimiz eğitimlerimizle Türk halkının ve ekonomimizin ihtiyaç duyduğu tasarruf algısına katkı sağlayacağımıza ve geleceğimizi güvence altına alacağımıza inancımız tam.”