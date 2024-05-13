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Siyaset Tasarruf tedbirleri CHP'yi gerdi!
Siyaset

Tasarruf tedbirleri CHP'yi gerdi!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 19:22:00 - 2024-05-13 19:25:33
Tasarruf tedbirleri CHP'yi gerdi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilk itiraz sesi "israf edebiyatı" yapan CHP'den yükseldi.

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla hedef aldı.

"İsraf edebiyatı" yapan CHP'nin sözcüsü Yücel, iktidarı hedef aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı.

Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor. Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir.

Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?
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