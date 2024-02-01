Tasarruf Finansman Sektörü % 96 büyüdü

30 yılı aşkın bir süredir kişilerin krediye ihtiyaç duymadan, faiz yüküne katlanmadan peşinat vermek zorunda olmadan ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmasına imkân tanıyan tasarruf finansman sektörünün bundan yalnızca birkaç yıl önce 6361 sayılı kanuna tabi olması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetimine geçmesi, bunun ardından, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin Finansal Kurumlar Birliği’ne üye olması, sektöre pek çok katkıda bulundu.

“Tasarruf finansman sektörü, 33 yıldır kişilerin ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmasını sağlıyor”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Finansal Kurumlar Birliği Tasarruf Finansman Şirketleri Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal şöyle konuştu: “Her ne kadar regüle edilmesi, birkaç yıl önceye dayanıyor olsa da tasarruf finansman sektörü, 33 yıldır kişilerin kendi bütçelerine uygun ödeme seçenekleriyle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmasını sağlıyor. Regülasyon ile birlikte sektörümüze olan güven artarken Finansal Kurumlar Birliği’ne dâhil olmamızla birlikte sektör temsilcileri olarak gücümüze güç kattık. FKB ile birlikte her türlü önerimiz, sorunlarımıza çözüm önerilerimiz için yetkili mercilere ulaştık ve olumlu geri dönüşler elde ettik. Ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik de önerilerimiz olmuştu. Bununla ilgili adımlar atılacağına inanıyoruz. Örneğin; işini yeni açmış bir sanayici, gelecekte işini büyütebilmek adına gerekli makine teçhizatını bu sistemle alabilir.”

“Tasarruf sahiplerine en uygun maliyetli finans modelini sunuyoruz”

Tasarruf finansman sektörünün sürdürülebilir büyümesi, daha çok kişinin bu sistemden faydalanarak ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olabilmesi adına FKB çatısı altında sektör temsilcileri ile kanun yapıcılarla bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Eyüp Akbal, bunun olumlu yansımalarını yaşadıklarını ifade etti. Eyüp Akbal, “Geçen yılın son günlerinde gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi noktasında önemli adımlar atıldığı kanaatindeyim. Şunun altını çizmek istiyorum ki tasarruf sahiplerine en uygun maliyetli finans modelini sunuyoruz ve yönetmelik değişikliğiyle artık daha çok kişinin ihtiyacına finansman sağlıyor olacağız. Örneğin; sözleşme tavan tutarındaki artışın, konut için 7,2 milyon TL’ye ve araç için ise 2,8 milyon TL’ye yükseltilmesi müşterilerimizin taleplerine daha iyi cevap vermemizin önünü açtı. Dolayısıyla sektörümüzün de önü açılmış oldu. Bu tasarrufların değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasındaki oranların yükselmesine de katkı sağlayacak. Diğer yandan tavan tutarındaki artış sektörümüzün hedef kitlesini de genişleterek satın alma ve tasarruf olanakları yüksek müşterilere de çözüm üretmemizin önünü açan önemli bir gelişme oldu.” ifadelerini kullandı.

“Aktif büyüklüğümüz 24 milyar Liraya ulaştı”

2023 yılını tasarruf finansman sektörü özelinde değerlendiren Akbal, “Sektörümüzde bugün 420’ye yakın şube, 4 bin 200’ün üzerinde çalışan ve 400 bine yaklaşan müşteri bulunuyor. Aralık 2022 itibarıyla 14,3 milyar TL aktif büyüklüğü olan sektörün Kasım 2023’te aktif büyüklüğü 24 milyara ulaşmış durumda. Yine aynı dönemde toplam sözleşme tutarı yüzde 96 oranında artarak 154 milyar TL oldu. Bu süreçte sektörümüzün öz kaynakları da iki kattan fazla arttı. Bir yandan yönetmelik değişikliğinin elimizi güçlendirmiş olması, diğer yandan mevcut ekonomik konjonktürün getirdiği krediye ulaşımın zorluğu ve faizlerin yüksek olması sektörümüzün gelişimi ve büyümesi noktasında itici güç olacak. Uygun maliyetli finans modelimiz sayesinde sadece sektörümüze değil, tasarruf oranlarının artmasına sunduğumuz katkı ile Türkiye’nin ekonomik gelişimine de destek sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

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