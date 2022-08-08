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Dünya Tasarruf çağrısı yapılan Almanya'da yeni sıkıntı! Milyonlarca kişi kiralarını ödeyemeyecek
Dünya

Tasarruf çağrısı yapılan Almanya'da yeni sıkıntı! Milyonlarca kişi kiralarını ödeyemeyecek

Vatandaşlarına 'banyo' tasarrufu çağrısında bulunan ve yaklaşmakta olan enerji sıkıntısına dikkat çekmek için Bellevue Sarayı’nın ışıklarının tasarruf amacıyla akşamları kapatılmasına karar veren Almanya'da bu kez de milyonlarca kişinin konut kiralarını ödeyememe durumuna gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 21:57:00 - 2022-08-08 22:09:39
Tasarruf çağrısı yapılan Almanya'da yeni sıkıntı! Milyonlarca kişi kiralarını ödeyemeyecek

Almanya’da Federal Kiracılar Birliği Başkanı Lukas Siebenkotten, artan enerji fiyatları nedeniyle milyonlarca kişinin konut kiralarını ödeyememe durumuna gelebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa'da Ukrayna-Rusya Savaşı'yla başlayan enerji krizi, tüm sektörleri etkilemeye devam ediyor. Almanya’da Federal Kiracılar Birliği Başkanı Lukas Siebenkotten, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artıştan özellikle alt gelir gruplarının etkileneceğini, hükümetin gaz için sonbaharda getirmeyi planladığı katkı payından ötürü bir ailenin yaklaşık 1000 euro ek maliyetle karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.

"Yıl sonunda büyük bir ek ödeme olmayacak ancak 2023 gerçekten çok kötü olacak"

Bunu ödemek için çok sayıda kişinin zorluk çekeceğinin altını çizen Siebenkotten, "Gelecek yıl, büyük bir ek ödeme olacağından endişe ediyorum. Enerjide en yüksek fiyat artışları bu yıl gerçekleşti ve bu 2023'te hesaplanacak. Bu yılın sonunda 2021'in hesapları gelecek, bu nedenle yıl sonunda büyük bir ek ödeme olmayacak ancak 2023 gerçekten çok kötü olacak." ifadelerini kullandı.

Hükümete, kira yardımı konusunda reform yapma çağrısı

AA'da yer alan habere göre Siebenkötter, gelirleri sosyal yardım alanların biraz üzerinde olduğu için bundan faydalanamayanların özellikle fiyat artışlarından etkileneceğini vurgulayarak, "Burada milyonlarca insandan söz ediyoruz." dedi.

Orta gelirli insanların da yüksek kira ücretleri ve pahalı enerji fiyatları sebebiyle zorluk çekeceğini belirten Siebenkötter, hükümeti "kira yardımı konusunda reform yapmaya" çağırdı.

 

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