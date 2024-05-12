Tasarruf ayrıntısı! Bakan’ın konvoyunda sürpriz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Malatya ziyaretinde tasarruf tedbirleri doğrultusunda konvoyunda 3 araç yer aldı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Malatya ziyaretinde tasarruf tedbirleri doğrultusunda konvoyunda 3 araç yer aldı.
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