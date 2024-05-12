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Ekonomi Tasarruf ayrıntısı! Bakan’ın konvoyunda sürpriz
Ekonomi

Tasarruf ayrıntısı! Bakan’ın konvoyunda sürpriz

Yeniakit Publisher
2024-05-12 15:30:00 -

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Malatya ziyaretinde tasarruf tedbirleri doğrultusunda konvoyunda 3 araç yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bazı ziyaret ve toplantılar için sabah saatlerinde Malatya'ya geldi. Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, daha sonra minibüs ile ilk ziyaret durağı olan Malatya valiliğine geçti. Tasarruf tedbirleri kapsamında bakan konvoyunda 3 minibüsün yer aldığı görüldü.
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