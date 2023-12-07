Tasarımıyla dillerden düşmeyecek telefon! Tecno Camon 20 Pro

Günümüzde 70’ten fazla ülkede kendini tanıtan TECNO, artık neredeyse tüm dünyada bilinen bir marka haline geldi. Bununla beraber ülkemizdeki yatırımlarını gittikçe genişleten TECNO’yu, biz de fırsat buldukça her yeni ürünüyle konuk ediyoruz. Tabii bu noktada TECNO’yu daha çok akıllı telefonlarıyla tanıyor olsak da markanın aslında bilgisayar, kulaklık ve akıllı ev aksesuarları gibi geniş bir ürün portföyü var. Zamanı geldiğinde onları da göreceğiz, ancak bugün bizim konumuz TECNO’nun yeni Camon 20 serisi telefonları.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Camon 20 modelini detaylıca incelemiştik. Kamerası olsun, tasarımı olsun veya ekran tarafında olsun beğendiğimiz bir telefon olmuştu. Normalde CAMON serisi her ne kadar kamera özellikleriyle öne çıksa da yeni seride çoğu eksikliğin giderildiğini görüyoruz. Ancak seride CAMON 20 Pro dışında da birçok güzel seçenek var.

Bunlardan biri, öğrenciler için çıkarılan vergi indirimi kapsamına da giren CAMON 20. Diğeri ise biraz daha üstün özelliklere sahip olan CAMON 20 Pro 5G. İlk olarak CAMON 20 Pro 5G ile başlamak istiyoruz; zira anlatılacak daha çok şeyi var. Ayrıca temel modele göre beklentilerinizi daha fazla karşılayabilecek özelliklerle donatılmış.

TECNO CAMON Pro 5G Kamera Yetenekleri Neler?

Öncelikle CAMON serisinde kameralara çok önem verildiğini biliyoruz. CAMON 20 Pro 5G’nin kamera performansıysa bu çizgiyi devam ettiriyor. Arka tarafta 64 MP ana kameranın bulunduğu 3 adet sensör bulunuyor ve bu ana kamera Samsung ve TECNO iş birliğiyle üretilen RGBW adında bir sensör kullanıyor. Bu sensör, daha büyük piksel boyutları sayesinde düşük ışıklı ortamlarda daha parlak ve keskin fotoğraflar çekebiliyor. Diğer kameralar ise 2MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ana kameranın çekim performansına bakarsak, çekilen fotoğrafları oldukça güzel. Ortaya çıkan görüntüler canlı ve parlak. Keskinlik anlamında iyi sonuçlar alırken, karanlık ortamlarda çekim yapma noktasında da gürültü seviyesi fazla değil ve detay kaybı az. Bununla birlikte düşük ışıkta çekimlere yardımcı olması için arka tarafta 4 halkalı flaş bulunuyor. Bu flaş, karanlık ortamları aydınlatma konusunda gerçekten başarılı çalışıyor, standart flaşlardan bu anlamda fark yaratıyor.

Telefonun ön tarafına baktığımızda bıurada da 32 MP’lik ön kamera bulunduğunu görüyoruz ve bu kamerayı özel yapan şey, kullanılan TETRACELL teknolojisi. Bu teknoloji, daha büyük piksel duyarlılık alanı sayesinde karanlık ortamlarda daha parlak ve keskin fotoğraflar çekmeye yardımcı oluyor. Test ettiğimizde de ana kameraya benzer şekilde iyi kalitede fotoğraflar sunduğunu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Aydınlık ortamlarda da düşük ışıklı ortamlarda da gayet başarılı. Ayrıca ön tarafa gizlenen çift flaşı sayesinde karanlıkta daha net fotoğraflar çekebilmek mümkün.

Video tarafında da CAMON 20 Pro 5G, HDR ve 4K 30 fps kayıt alabiliyor. OIS desteği sayesinde de titremeler epey azaltılmış durumda. Bunların yanı sıra kamerada birçok mod mevcut; mesela hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanmaya olanak tanıyan “İkili Video” adında bir mod var. Diğer taraftan Süper Gece, Ağır Çekim, Hızlandırılmış Çekim, AR Çekim ve Pro gibi birçok farklı mod da kullanma çeşitlilik getiriyor.

TECNO CAMON Pro 5G Tasarımı Nasıl?

Tasarım açısından baktığımızda CAMON 20 Pro 5G, daha önce incelediğimiz CAMON 20 PRO ile aynı görünüyor. Arka kapağı geometrik desenlerle kaplı, yüzeyi deri malzeme kullanıldığı hissiyatı veriyor ve çerçeveler alüminyum gibi görünen plastikten malzemeden oluşuyor. Keza çerçevedeki tuşlar ve girişler de aynı şekilde konumlandırılmış; sağ tarafta ses ve güç düğmeleri, alt tarafta Tip-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve hoparlör bulunuyor.

CAMON 20 Pro 5G’nin Şafak Öncesi Siyahı, Huzur Mavisi ve elimizdeki Mr. Doodle gibi farklı renk seçenekleri var. Mr. Doodle, diğerlerinden biraz farklı; sadece karanlıktayken görülen bazı özel desenlere sahip. Bu tasarım detayı telefonu daha çekici hale getiriyor.

TECNO CAMON Pro 5G Ekran Özellikleri

Benzer çekicilik CAMON 20 Pro 5G’nin ekranında da göze çarpıyor. Zira telefonun ekranı 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç büyüklüğünde bir AMOLED panelden oluşuyor ve 2400x1080 piksel çözünürlük üretiyor. Ekran yenileme hızını istediğiniz gibi 120 Hz, 90 Hz ve 60 Hz arasında değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca elbette bu seçeneği dinamik olarak da belirleyebilirsiniz.

Böylece yüksek tazeleme hızında ve yüksek çözünürlükte video izlemek ve oyun oynamak gerçekten keyifli olabiliyor. Ekranın oyun noktası için sağladığı bir diğer avantaj da 360Hz örnekleme hızına sahip olması. Böylece ekranın dokunmatik performansı çok daha iyi.800.000:1 kontrast oranı ve DCI-P3 renk gamutuyla birlikte ortaya çıkan görüntülerin keskinliği yüksek ve renkler canlı. Parlaklık anlamında da hem dışarıda hem de kapalı ortamlarda yeterli düzeyde. Bunların dışında telefonda, AMOLED ekranın nimetlerinden biri olan Always on Display özelliği de pek tabii mevcut. Parmak izi sensörü ise ekran altına entegre edilmiş ve algılama konusunda oldukça hızlı.CAMON 20 Pro 5G’nin işlemcisi ve donanımı oyunlar ve uygulama kullanımları için gayet yeterli düzeyde. Günlük kullandığımız WhatsApp, Instagram, Twitter veya Netflix gibi uygulamalarda sorunsuz şekilde çalışıyor. E-posta takibi, arka planda Spotify’dan müzik dinletisi, ara ara kamera kullanımı ve oyun oynama gibi bir senaryoda rahat bir performans sergiledi. Uygulamalar arası geçişlerde veya menüler arası gezinirken de takılma veya donma gibi problemler gözlemlemedik. Öte yandan kullandığımız süre içinde tabii ki bol bol PUBG oynama fırsatı da bulduk. Burada önemli bir detay: CAMON 20 Pro 5G, PUBG’de rahatça 60 fps sınırında stabil kalmayı başarabiliyor. Böylece mobil oyuncular için iyi bir seçenek halini alıyor. Bununla birlikte uzun oyun seanslarında telefonun sıcaklığının eli rahatsız etmeyecek seviyede olduğunu da söyleyelim.

Son olarak telefonun bataryasından da bahsedelim. CAMON 20 Pro’da 5000 mAh’lik batarya bulunuyor. Bu batarya kapasitesi günlük kullanım için gayet yeterli olurken, kullandığımız sürede sosyal medya ve oyun kullanımları neticesinde de 1 günü rahatlıkla çıkardığını gördük. Elbette siz daha az yoğunlukta kullanan biriyseniz bu süre muhtemelen 1.5 – 2 güne kadar uzayabilir. Telefon şarj uyarısı vermeye başladığındaysa kutudan çıkan 33W hızlı şarj cihazıyla, 90 dakikaya yakın bir sürede tam kapasite dolabildiğini belirtelim.

TECNO CAMON 20 Kamera Özellikleri Neler?

Evet, TECNO CAMON 20 Pro 5G bu şekilde, Şimdi TECNO CAMON Pro 5G’yi şöyle masamıza bırakalım ve serinin bir diğer dikkat çekici modeli olan CAMON 20’yi yakından tanıyalım. Bu telefonun da dikkat çekici yetenekleri var ve şu an özekllikle öğrenciler için vergi indirimi kapsamında olmasından dolayı ayrı bir yeri var. Peki, CAMON 20’nin özellikleri neler?

İlk olarak yine kamera tarafından başlarsak, arka tarafta yine benzer şekilde 3 kamera kurulumunun bizi karşıladığını söyleyebilriiz. Ana kameranın çözünürlüğü yine 64 MP ve RGBW sensöre sahip. CAMON 20 Pro 5G’ye kıyasla buradaki tek eksiğin OIS desteğinin bulunmaması olduğunu da söyleyelim.

Diğer kameralara baktığımızda yine 2 MP derinlik sensörü mevcut. Farklı olansa CAMON Pro 5G’deki makro kamera burada yok. Onun yerine yapay zeka ile görüntüleri iyileştirmeye yarayan “AI CAM” adında bir sensör kullanılmış.

Ön kamera tepe modelle birebir aynı; 32 MP çözünürlüğünde olmasıyla güzel özçekimnlere imza atıyor.

CAMON 20 ile yapılan çekimlerde renklerin canlılığı ve parlaklığı iyi seviyede yakalanıyor. Günlük sosyal medya paylaşımları için gayet yeterli düzeyde. Bu noktada da öğrencilerin severek kullanacağı bir model olacağını söyleyebiliriz. Portre modları ve yapay zeka yetenekleriyle de kullanım alanını genişletiyor. Video noktasında da 2K çözünürlüğe kadar video kaydı yapabildiğini de söyleyelim.

TECNO CAMON 20 Tasarım ve Ekran

CAMON 20’nin tasarımı ve boyutları ailenin diğer üyelerine oldukça benzer. Daha önce CAMON 20 Pro’yu Huzur Mavisi, CAMON 20 Pro 5G’yi Mr. Doodle renk seçeneği ile gördük; CAMON 20 ise Şafak Öncesi Siyahı rengiyle güzel görünüyor. Böylece CAMON 20 Pro ailesindeki tüm renkleri de görmüş olduk. Bunlardan Huzur Mavisi renk seçeneği daha mat ve derimsi bir yüzeye sahipken, Şafak Öncesi Siyahı daha parlak görünüyor.

CAMON 20’nin ekranı yine serinin diğer modelleri ile aynı boyutta, 6.67 inç büyüklüğünde. Kullanılan panel de yine AMOLED ve çözünürlüğü 2400x1080 piksel seviyesinde. Aradaki tek fark, ekran yenileme hızının 120 Hz’den 60 Hz’e düşmesi. Daha uygun fiyatlu sunulduğunu göz önüne alarak bu da gayet makul bir değişiklik.

TECNO CAMON 20 Özellikleri Neler?

CAMON 20 Pro 5G ve CAMON 20 arasındaki farkın en fazla hissedildiği yer şüphesiz performans kısmı. Zira burada yine MediaTek’in işlemcisi kullanılsa da daha alt seviye bir işlemci olan Helio G85 bulunuyor. Ancak bu işlemci de sınıfı için gayet tatmin edici, onu söyleyebiliriz. Bunun en belirgin örneği PUBG testimizde ortaya çıkıyor: CAMON Pro 5G’de PUBG’de 60 fps alıyorduk, CAMON 20’de ise 45 fps sonuç alıyoruz. Uygulamalarda ve telefonun genel kullanımında da akıcılık konusunda bir sorun yok zaten.

CAMON 20 da CAMON 20 Pro gibi 8GB RAM’e, 256 GB dahili hafızaya ve 5000 mAh’lik pile sahip. Bu arada her 2 telefon da 33W hızlı şarjı destekliyor, ancak CAMON 20’nin kutusundan çıkan şarj aletinin 18W gücünde olduğunu da söyleyelim.

Sonuç

Evet, şöyle bir toparlayacak olursak; 2 telefon da fiyat/performans anlamında oldukça güzel seçenekler. Aralarında işlemci, ekran yenileme hızı ve kamera tarafındaki minik bazı değişiklikler dışında bir fark yok. Bizce en büyük fark fiyatta; zira CAMON 20 Pro 5G 13.999 TL iken, CAMON 20 9.499 TL fiyatla satışta. Bunlar TECNO tarafından resmi tavsiye edilen kasım ayı kampanyalı fiyatları bu arada. Eğer bütçeniz yeterliyse CAMON 20 Pro 5G’yi seçmek en mantıklısı. Diğer taraftan başta da belirttiğimiz gibi CAMON 20, öğrencilere sunulan vergi indirimi kapsamına dahil olduğundan, bu fiyata şu an alınabilecek en iyi telefonlardan biri. Özellikle vergi indirimi noktasında şu sıra telefon kovalayan öğrencilerin yakından incelemesini tavsiye ederiz.