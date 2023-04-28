Tasarım dünyasına yön veren Cricut, Akasya AVM’de ziyaretçilerini ağırlayacak

Cricut, kullanıcıların kendi tasarımlarını çeşitli malzemeler üzerinde uygulamasını sağlayan tasarım, yazma, kesme ve uygulama çözümlerini bir arada sunan modelleriyle 2-8 Mayıs tarihlerinde, teknoloji ve tasarım meraklılarını standında ağırlayacak.

Kullanıcılara yüzlerce materyal üzerinde son derece pratik ve hızlı kişiselleştirme çözümleri sunan ve özellikle kadın istihdamına önemli bir katkı sağlaması beklenen Cricut, Türkiye pazarına ilk kez geçtiğimiz mart ayında Penta Teknoloji güvencesiyle giriş yapmıştı.

Hem hobi olarak yaratıcılığını konuşturmak hem de keyif aldıkları işlerden ek kazanç sağlamak isteyenler için gerekli tüm araçları sunan Cricut, sanatçıları destekleyen ve kullanıcıların projelerini ev ortamında istedikleri materyallerin üzerinde uygulamalarını sağlayan eşsiz bir çözüm olarak da öne çıkıyor.