Taş, sopa, bıçak, av tüfeği... Allah ne verdiyse daldılar!
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, taş sopa, bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı iki grup arasındaki kavgada biri ağır 7 kişi yaralandı.19 Temmuz 2018 Perşembe 11:03
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada biri ağır 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup, Fatih Işıklar Mahallesi Kaygusuzbaba Sokağı'nda karşılaştı.
Taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu M.G. (15), Emre B. (18), Metin Y. (18), E.K. (15) ve Ramazan D. (38) av tüfeği, Sefa A. bıçak, A.C. (17) ise taşla yaralandı.
Kavga, olay yerine gelen çok sayıda polisin müdahalesiyle sona erdi.
Ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan A.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
YARALI YAKINLARI GAZETECİLERE SALDIRDI
Yaralılar ambulanslara taşındığı sırada, yaralılardan birinin yakını olduğu öğrenilen kişi, gazetecilere saldırdı.
Polis ekiplerince uzaklaştırılan kişi, bir süre sonra 2 arkadaşıyla yeniden olay yerine gelerek gazetecilere saldırdı, araçlarına zarar verdi.
Ekipler tarafından 3 kişi gözaltına alındı.
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