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Spor Taş olsa çatlardı! Yok artık daha neler... Büyük tepki!
Spor

Taş olsa çatlardı! Yok artık daha neler... Büyük tepki!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde birçok ünlü futbolcu bu afete sessiz kalmayıp paylaşımlarda bulunmuştu. Bu paylaşımlardan birini de Arjantinli yıldız Messi yapmıştı. Fakat Ronaldo'dan hala bir ses gelmemesi spor kamuoyunu bir hayli kızdırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 12:08:00 -
Taş olsa çatlardı! Yok artık daha neler... Büyük tepki!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde birçok ünlü futbolcu bu afete sessiz kalmayıp paylaşımlarda bulunmuştu. Bu paylaşımlardan birini de Arjantinli yıldız Messi yapmıştı. Fakat Ronaldo'dan hala bir ses gelmemesi spor kamuoyunu bir hayli kızdırdı.

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 2 büyük deprem 11 ilimizi büyük ölçüde etkiledi. Milyonlarca insan bu afete sessiz kalmayıp sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye destek gönderdi.

Portekiz, İspanya ve İngiltere'nin ardından en büyük hayran kitlesini Türkiye'de barından Ronaldo'nun bu afete sessiz kalması büyük tepki çekti. Türk taraftarlar başlattığı kampanyada yıldız oyuncuyu sosyal medya hesaplarından takipten çıkartıyor.

Taraftarların bu hamlesinin ardından Ertem Şener'in Ronaldo'ya canlı yayında kullandığı, "Meksikalı köpek Proteo senden daha insanmış" cümlesi akıllara geldi. Türk taraftarların başlattığı kampanyanın ardından Ronaldo'nun takipçi sayısı yaklaşık 90 bin düştü.
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