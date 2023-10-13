  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Taş ocağında iş makinesi devrildi
Gündem

Taş ocağında iş makinesi devrildi

Yeniakit Publisher
2023-10-13 16:51:00 -
Taş ocağında iş makinesi devrildi

Samsun’un Ladik ilçesinde taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede özel bir şirkete ait konkasör şantiyesinde iş kazası meydana geldi. Ramazan Gül’ün kullandığı iş makinesi çalışma yaptığı sırada yan yattı.

Kazada iş makinesi operatörü yaralandı. Yaralı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan’dan İsrail’e tepki: Örgüt gibi davranırsan örgüt muamelesi görürsün
Erdoğan’dan İsrail’e tepki: Örgüt gibi davranırsan örgüt muamelesi görürsün

Gündem

Erdoğan’dan İsrail’e tepki: Örgüt gibi davranırsan örgüt muamelesi görürsün

Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Senin ne işin var orada?
Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Senin ne işin var orada?

Gündem

Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Senin ne işin var orada?

Sabır taşı çatlamak üzere! Erdoğan detayı dikkat çekti! Bakalım şimdi ne olacak
Sabır taşı çatlamak üzere! Erdoğan detayı dikkat çekti! Bakalım şimdi ne olacak

Medya

Sabır taşı çatlamak üzere! Erdoğan detayı dikkat çekti! Bakalım şimdi ne olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu! Türkiye'den Filistin hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu! Türkiye'den Filistin hamlesi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu! Türkiye'den Filistin hamlesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23