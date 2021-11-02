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Kadın - Aile Taş kadayıf nasıl yapılır? Kolay taş kadayıf tarifi
Kadın - Aile

Taş kadayıf nasıl yapılır? Kolay taş kadayıf tarifi

Mutfağınızda yeni tatlara ve yöresel lezzetlere yer vermek istiyorsanız, Adana usulü taş kadayıf tarifine başlayabiliriz.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 21:40:00 - 2021-11-02 22:34:59
Taş kadayıf nasıl yapılır? Kolay taş kadayıf tarifi

Mutfağınızda yeni tatlara ve yöresel lezzetlere yer vermek istiyorsanız, Adana usulü taş kadayıf tarifine başlayabiliriz. Taş kadayıf nasıl yapılır? İşte tarifi.

Malzemeler

Hamuru için;

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı süt/bitkisel süt
  • 2 yemek kaşığı irmik
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı instant maya
  • 2 su bardağı un
  • Kızartmak için sıvı yağ
  • İçi için 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker
  • Yarım dilim limon

Yapılışı

Şerbet için su, şeker ve limonu bir sos tenceresine alıp harlı ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin. Şeker eriyip şerbet kaynamaya başlayınca altını kısıp 15 dk. kendi halinde kaynamaya bırakın.Şerbeti ocaktan alıp soğuyana kadar bekleyin. Şerbet soğuduktan sonra şerbeti buzdolabına alıp hamuru hazırlamaya başlayın.

Hamur için su, süt, şeker ve mayayı karıştırın. İrmiği ekleyip karıştırın. Unu azar azar ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Üzerini streç filmle örtüp oda sıcaklığında 30-45 dk. dinlendirin. Hamur köpük köpük olduktan sonra ocakta yapışmaz özellikli geniş bir tavayı kızdırın. Hamurdan tavaya büyük bir kaşıkla yuvarlak parçalar dökün. Üzeri göz göz olup hamur kuruyana kadar pişirin ve tavadan alın. Kalan hamuru da aynı şekilde pişirin. Parçaların içlerine yaklaşık birer tatlı kaşığı ceviz içi koyup ikiye katlayın ve iki parmağınızla bastırarak yapıştırın. Güzelce kızarana kadar pişirin. Kızaran kadayıfları yağdan alır almaz soğuk şerbetin içine bırakıp sürekli karıştırarak birkaç dakika boyunca şerbeti çekmesini sağlayın ve süzerek şerbetten alın. Kalan kadayıfları da aynı şekilde kızartıp şerbetleyin. Afiyet olsun.

 

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