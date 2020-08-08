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Aktüel

Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düşen kişi yaralandı

Düşme anı kameralara da yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:14:58 -
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düşen kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, tartıştığı akrabalarına tencere fırlatırken balkondan düşen kişi yaralandı.

Halkalı Mahallesi'nde 25 Temmuz'da yaşanan olayda, Turgay E. (33) ile yakınları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Evden sokağa çıkan ailesi ve yakınlarıyla tartışmayı sürdüren Turgay E, akrabalarına birinci kattaki evinin balkonundan tencere attığı sırada dengesini kaybederek yola düştü.

Yaralanan Turgay E, ambulansla Halkalı'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgay E'nin tedavinin ardından taburcu edildiği ve polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Turgay E'nin balkondan sokaktaki yakınlarının üzerine tencere atarken dengesini kaybederek yola düşme anı kameralara da yansıdı.

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