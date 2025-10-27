  • İSTANBUL
Yerel Tartıştığı komşusunu öldürdü!
Yerel

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir’de emekli bekçi Hasan D. (78), evine su akması nedeniyle çıkan tartışmada üst kattaki komşusu Mustafa Atıcıoğlu’nu (36) tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Atıcıoğlu, hastanede yaşamını yitirirken, oğlu P.A. (7) ise tedavi altında.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İzmir Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Emekli bekçi Hasan D., üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle komşusu Mustafa Atıcıoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan D., evinde bulundurduğu tüfekle Mustafa Atıcıoğlu’na ateş etti.

Olayda, Mustafa Atıcıoğlu ile oğlu P.A. vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, dün Hasan D.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Mustafa Atıcıoğlu bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlu P.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

1
Yorumlar

yasin

Bi tesisatçı çağırıp 3-5 bin lira masraf yapmamak için biri mezara, öbürü hapse... Bu neyin hırsı kini nefreti arkadaş, akıl alır gibi değil!

