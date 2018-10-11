THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Tartıştığı kocasını uykusunda bıçakladı

Gaziantep'te fabrika işçisi Adem D., evde tartıştığı iddia edilen kendisiyle aynı yaştaki eşi Gamze D. tarafından uykudayken 6 yerinden bıçaklandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:12
Tartıştığı kocasını uykusunda bıçakladı

Gaziantep'te Gamze D., isimli kadın, tartıştığı kocasını uyurken bıçakladı. 

Olay, geçen Salı akşamı Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıllık evli oldukları öğrenilen Gamze (25) ve Adem D. (25) çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Adem D. uyumak için odasına geçti.

Eşinin uyumasının ardından Gamze D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Adem D.'yi ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Adem D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Eşini bıçaklayan Gamze D. ise olayın ardından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:12
  1. Gaziantep
  2. kocasını bıçakladı
  3. adam yaralama
  4. aile içi şiddet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir Adliyesinde her şey normale döndü
    1. İzmir Adliyesinde her şey normale döndü
    2. Avrupa Birliği'nden kara parayla..
    3. Başınız neden ağrıyor?
    4. Fatih Terim talimat verdi! Yıldız..
    5. Türk savunma sanayiinden ABD'de gövde..
    6. Adil Öksüz'ün yeğeninin talebi..
    7. Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!..
    8. 'Comolli fiyasko işler yaptı'
    9. O partilerden EYT teklifi!
    10. Bu sorun artık çözülmeli!
    11. Tartıştığı kocasını uykusunda bıçakladı
    12. Polis, aracımı bulsun!
    13. E devlet şifresi değiştirme
    14. Armatür alırken...
    15. Adalet Bakanlığı CTE mülakat sonuçları..
    16. Katar'dan sonra Körfez'de bir anlaşma..
    17. ASELSAN'dan satın alma adımı
    18. Okulda yangın paniği! Öğrenciler..
    19. Bağırsak kurtlarına karşı en iyi..
    20. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yılın..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?