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Yerel Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına cinayetten 18 yıl hapis
Yerel

Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına cinayetten 18 yıl hapis

Sinop’ta 21 Eylül 2020'de Gelincik Mahallesi’ndeki bir restorana giden eski Belediye Başkanı Zeki Yılmazer (62) ile Atıf Argun (68) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, iki tarafın da silah kullandığı iddia edilen kavgada Yılmazer, Argun’u vurarak öldürmüştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 22:09:00 -
Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına cinayetten 18 yıl hapis

Sinop Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Zeki Yılmazer ile suç delillerini yok etmekten yargılanan tutuksuz sanık Cemalettin Kaya katıldı. Yılmazer, kendisini korumak maksadıyla hareket ettiğini öne sürerek beraatini isterken Argun’un ailesinin avukatları sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını ve indirim yapılmamasını talep etti. Mahkeme, Yılmazer’i kasten adam öldürmekten 18 yıl hapis cezasına, Cemalettin Kaya’yı ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten 10 ay hapse mahkum etti.

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