Tartıştığı genci öldürdü, ekipleri görünce kafasına sıktı!

İstanbul Çağlayan’da geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yaşanan olayda, sokak züzerinde karşılaştığı 23 yaşındaki Yusuf Çiçek ile Selim Doğan arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakması üzerin Doğan, üstünde taşıdığı silahla Çiçek’i karnından vurdu.

Saldırgan olay yerinden kayıplara karışırken, ağır yaralanan Çiçek için çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısının yakalanması için ekipler çalışma başlatırken, o sırada semtte devriye gezen bekçiler, sokak üzerinde saldırgan Selim Doğan’ı gördü. Bekçiler şahsı yakalamak üzere yaklaştığı sırada Doğan, silahını çıkartarak başına dayadı.O esnada kendisini öldürmemesi için ikna çalışmalarına başlayan bekçi T.K, saldırgan Doğan başına ateş edeceği esnada müdahale etmek istedi.

Silahın ateş almasıyla Doğan başından ağır şekilde yaralanırken, bekçi T.K. da elinden hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından ağır yaralı Selim Doğan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Doğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Suç makinesi çıktılar

Olayla ilgili inceleme başlatan Kağıthane polisi, öldürülen Yusuf Çiçek’in emniyette, “gasp”, “hırsızlık”, “uyuşturucu ve uyarı madde kullanmak” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlarından kaydı olduğunu belirledi. Genci öldüren Selim Doğan’ın ise, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti”, “hırsızlık”, “dolandırıcılık”, “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.