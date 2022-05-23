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Yerel Tartıştığı eşini darbedip, bıçakla yaraladı
Yerel

Tartıştığı eşini darbedip, bıçakla yaraladı

Adana'da Arzu P. (28), evde tartıştığı eşi Hacı P.'yi (32) sopayla başından darbedip, bacağından bıçakladı. Yaralı halde polis merkezine giden Hacı P., ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Arzu P. ise gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 08:39:00 - 2022-05-23 08:41:05
Tartıştığı eşini darbedip, bıçakla yaraladı

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı P. ve eşi Arzu P., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arzu P., eline geçirdiği sopayla Hacı P.'nın başına vurup. ardından da bıçakla bacağından yaraladı. Yaralı halde evi terk eden Hacı P., yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne giderek yardım istedi.

Polis ekibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Hacı P., ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam Hacı P.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Arzu P.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor. 

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