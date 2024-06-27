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Yerel Tartıştığı babasını satırla öldürdü!
Yerel

Tartıştığı babasını satırla öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-06-27 15:28:23 - 2024-06-27 15:28:23
Tartıştığı babasını satırla öldürdü!

Isparta'nın Senirkent ilçesinde tartıştığı babasını satırla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

O.S. ile babası Abdullah S. (51) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S'nin satırla başına vurduğu babası ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince, Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Zanlı, gözaltına alındı.

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