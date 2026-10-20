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Ekonomi Tartışmanın odağındaki Kıraç Galvaniz'i tanıyalım
Ekonomi

Tartışmanın odağındaki Kıraç Galvaniz'i tanıyalım

Yeniakit Publisher
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Tartışmanın odağındaki Kıraç Galvaniz'i tanıyalım

Halka arz ve borsada işlem süreçlerine ilişkin usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Kıraç Galvaniz ne iş yapıyor. Kıraç Galvaniz'i gelin tanıyalım... İşte Tartışmanın odağındaki Kıraç Galvaniz... sıcak daldırma galvaniz kaplama hizmeti veren ve çelik karayolu güvenlik sistemleri ile çelik konstrüksiyon üreten bir sanayi şirketidir.

Kıraç Galvaniz, Türkiye’nin demir-çelik ve galvaniz sektöründe önde gelen, köklü ve yenilikçi sanayi kuruluşlarından biridir. Temelleri Kıraç Group çatısı altında atılan şirket; endüstriyel tesisler, ulaşım altyapısı, enerji hatları ve yapı sektörüne yönelik yüksek kaliteli sıcak daldırma galvaniz kaplama ve çelik imalat çözümleri sunmaktadır.

1. Kurumsal Profil ve Faaliyet Alanları

Kıraç Galvaniz, sanayi tesislerinde ve açık hava altyapı projelerinde metalin korozyona (paslanmaya) karşı korunmasında kritik bir rol oynar. Şirketin ana faaliyet alanları ve öne çıkan hizmetleri şunlardır:

Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) Kaplama: Çeliğin ömrünü onlarca yıl uzatan, en üst seviye korozyon koruma yöntemini modern tesislerinde uygular.

Otoyol Otokorkuluk Sistemleri: Karayolları, otoyollar ve köprüler için uluslararası standartlara (EN 1317) uygun güvenlik bariyerleri imal eder ve kaplar.

Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) Taşıyıcı Konstrüksiyonları: Yenilenebilir enerji yatırımları için arazi ve çatı tipi GES çelik taşıyıcı profillerinin tasarımı ve üretimi.

Aydınlatma ve Enerji Nakil Direkleri: Şehir altyapıları, stadyumlar, otoyollar ve yüksek gerilim hatları için galvanizli çelik direk imalatı.

Özel Çelik İmalatları: Sanayi yapıları, köprüler ve ağır sanayi için projeye özel çelik konstrüksiyon çözümleri.

 

2. Üretim Kapasitesi ve Teknoloji

Kıraç Galvaniz, üretim süreçlerinde çevreye duyarlı, yüksek teknolojili ve otomasyona dayalı bir yapı benimsemiştir:

Çevre Dostu Tesisler: Sıfır atık ilkelerine uygun, filtreleme sistemleriyle donatılmış eco-friendly üretim hatları.

Büyük Havuz Kapasitesi: Geniş ve derin galvaniz havuzları sayesinde, büyük boyutlu çelik yapıların ve ağır parçaların tek seferde kaplanabilmesine olanak tanır.

Uluslararası Kalite Standartları: Üretim ve kaplama süreçleri ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve galvaniz kaplama standardı olan EN ISO 1461 sertifikalarına tam uyum gösterir.

3. Sürdürülebilirlik ve Vizyon

Çeliğin ömrünü uzatarak kaynak israfının önüne geçmeyi hedefleyen Kıraç Galvaniz, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkelerini iş modelinin merkezine koyar. Güneş enerjisi altyapılarına verdiği destek ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik yatırımlarıyla hem yerel hem de uluslararası pazarda güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlanmaktadır.

 

4. Özetle Kıraç Galvaniz

Kıraç Galvaniz; yüksek üretim kapasitesi, geniş ürün yelpazesi, uluslararası standartlardaki kalitesi ve ihracat potansiyeliyle Türkiye’nin sanayi ve altyapı gücünü temsil eden önemli bir markadır.

Halka arz ve borsada işlem süreçlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları

Halka arz ve borsada işlem süreçlerine ilişkin usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Kıraç Galvaniz'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Halka arz ve borsada işlem süreçlerine ilişkin usulsüzlük iddialarını reddediyoruz.

SPK ve Borsa İstanbul süreçlerini mevzuata uygun ve şeffaf şekilde yürüttük.

Asılsız haberleri yayanlar hakkında hukuki ve cezai süreç başlatacağız.

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