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Gündem Kurtulmuş’tan Türk dünyasına çağrı: ‘Başkası ne der’i bırakalım kendi fikrimize yoğunlaşalım
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Kurtulmuş’tan Türk dünyasına çağrı: ‘Başkası ne der’i bırakalım kendi fikrimize yoğunlaşalım

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Kurtulmuş’tan Türk dünyasına çağrı: ‘Başkası ne der’i bırakalım kendi fikrimize yoğunlaşalım

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen TÜRKPA 15. Genel Kurulu’na katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk dünyasının potansiyeline dikkat çekerek dış güçlerin dayatmalarına karşı net bir duruş sergiledi. Kurtulmuş, "Bizim artık başkası ne der diye başka güçlerin Türk devletleri üzerindeki fikirlerini değerlendirmekten ziyade biz ne deriz ve bizler ne yapabiliriz onun üzerine yoğunlaşmamız lazım" diyerek ortak irade vurgusu yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk dünyasının imkanlarına dikkati çekerek, "Bizim artık başkası ne der diye başka güçlerin Türk devletleri üzerindeki fikirlerini değerlendirmekten ziyade biz ne deriz ve bizler ne yapabiliriz onun üzerine yoğunlaşmamız lazım. Ben bu toplantının böylesine yeni bir başlangıca da vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan Parlamentosunun ev sahipliğinde Irıs Ordo Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu’na katıldı. Kurtulmuş toplantının ardından Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliev, Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ve TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ile ortak basın toplantısı düzenledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, organizasyon başarısı ve ev sahipliği dolayısıyla Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Mamataliev’e teşekkür etti. TÜRKPA’nın 16. Genel Kurulu’nun gelecek yıl Türkiye’de gerçekleşeceğini belirten Kurtulmuş, hazırlıklara şimdiden başlayacaklarını ve bu organizasyonun da güzel ve başarılı geçmesi için çalışacaklarını söyledi.

TÜRKPA’nın 15. Genel Kurulu’nda Türk devletlerini ilgilendiren her meselenin ele alındığını, derinlemesine müzakerelerin yapıldığını vurgulayan Kurtulmuş, "Arkadaşlarımız söz alırken aynı zamanda parlamentolarımızın birikimlerini de dile getirmiş oldular. Bu Genel Kurul’da, raporların hazırlanmasında emeği geçen bütün kardeşlerimize de teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

TÜRKPA’nın 15. Genel Kurulu’nu geride bırakmanın önemli bir durum olduğunu belirten Kurtulmuş, "TÜRKPA, artık uluslararası parlamenter asamble olarak yerleşmiş, kökleşmiş ve güçlenmiş demektir. Bundan sonra TÜRKPA’dan beklenen faaliyetler ve hizmetler şimdiye kadar olduğundan çok daha üst seviyede ve çok daha köklü, kalıcı çalışmalar olmak mecburiyetindedir" ifadesini kullandı.

Türk dünyası olarak imkanların, fırsatların değerinin iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Cenab-ı Allah tarihi fırsatlarla bu bölgedeki ve dünyadaki küresel gelişmelerle Türk dünyasının önüne önemli kapılar açmıştır. Bundan eğer istifade edebilir, sonuç alabilirsek sonraki dönemde Allah’ın izniyle dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden bir olmaya aday, Türk dünyasıdır. Orta Asya’dan Kafkaslara, Kafkaslardan Anadolu’ya, Anadolu’dan Avrupa’nın içlerine kadar çok geniş bir coğrafyada alternatif olarak katılımlarını beklediğimiz devletlerle birlikte yaklaşık 300 milyonluk nüfusun olduğu bir coğrafyayız. Dünyanın en önemli yeraltı, yer üstü kaynaklarının olduğu bir bölgedeyiz. Fevkalade genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Aynı zamanda ülkelerimizin tamamında eğitim seviyesi atıyor. Bunların hepsinin bizim için çok olumlu olduğunu görüyorum. Bizim artık başkası ne der diye başka güçlerin Türk devletleri üzerindeki fikirlerini değerlendirmekten ziyade biz ne deriz ve bizler ne yapabiliriz onun üzerine yoğunlaşmamız lazım. Ben bu toplantının böylesine yeni bir başlangıca da vesile olmasını temenni ediyorum. Türk dünyasındaki bütün dost ve kardeş milletlerin mensuplarına ata yurdumuz Bişkek’ten selam ve sevgilerimi iletiyorum."

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