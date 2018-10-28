Tartışmalar gündemdeyken, Mehmetçik'in kararlığını gösteren fotoğraf
Tunceli'de iki askerimiz donarak şehit olduktan sonra Mehmetçik ekipmanlarının soğuğa dayanıklığı tartışması başlamışken, kahraman askerlerimizin terörle mücadele konusundaki kararlığını gösteren bir fotoğraf geldi. Fotoğrafta, Mehmetçik'in silahının buz tuttuğu görülüyor.28 Ekim 2018 Pazar 10:46
Amerika ve Avrupa'dan aldığı destekle Türk askerine kalleş pusular kurup hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın sonunu getirmek için büyük bir kararlılık gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılı operasyona imza attı.
Aralıksız süren operasyonlar
Yaz aylarında başlayan operasyonlara kış aylarında da ara verilmedi.
Zorlu hava şartlarına rağmen PKK'lı teröristlerin yuvalandığı dağlarda baskın üstüne baskın yapan Mehmetçik, örgütün sözde yöneticilerini tek tek etkisiz hale getirdi.
Silah buz tuttu
Operasyonlarda çekilen bir fotoğraf, Türk askerinin hangi şartlarda görev yaptığını gösteriyor...
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