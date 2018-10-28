Tartışmalar gündemdeyken, Mehmetçik'in kararlığını gösteren fotoğraf

Amerika ve Avrupa'dan aldığı destekle Türk askerine kalleş pusular kurup hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın sonunu getirmek için büyük bir kararlılık gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılı operasyona imza attı.

Aralıksız süren operasyonlar

Yaz aylarında başlayan operasyonlara kış aylarında da ara verilmedi.

Zorlu hava şartlarına rağmen PKK'lı teröristlerin yuvalandığı dağlarda baskın üstüne baskın yapan Mehmetçik, örgütün sözde yöneticilerini tek tek etkisiz hale getirdi.

Silah buz tuttu

Operasyonlarda çekilen bir fotoğraf, Türk askerinin hangi şartlarda görev yaptığını gösteriyor...