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Yaşam Tartışmada kan aktı! Başından vurarak yaraladı
Yaşam

Tartışmada kan aktı! Başından vurarak yaraladı

Manisa Alaşehir'de henüz belirlenemeyen bir nedenle iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 20 yaşındaki V.Ç. isimli şahıs, tabancayla 27 yaşındaki Z.P.’yi başından vurarak yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 19:54:00 -
Tartışmada kan aktı! Başından vurarak yaraladı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla başından vurulan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan V.Ç. (20) ile Z.P. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine V.Ç., yanında bulunan tabancasıyla Z.P.’yi başından vurdu.

Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan Z.P., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şüpheli için çalışma başlatıldı

Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli V.Ç.’nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

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