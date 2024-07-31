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Yerel Tartışma birden büyüdü! Polis memuru dehşet saçtı: 3 ölü, 2 yaralı
Yerel

Tartışma birden büyüdü! Polis memuru dehşet saçtı: 3 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 10:34:00 -
Tartışma birden büyüdü! Polis memuru dehşet saçtı: 3 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, polis memurunun karıştığı silahlı kavgada 3 kişi ölürken , 2 kişi de yaralandı.

Olay, 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bir işyerinde akrabalar arasında tartışma çıktı. İşyeri sahibinin oğlu olduğu belirtilen polis memuru M.B.'nin de karıştığı olayda tartışma kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu 3'ü bayan 5 kişi yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Arif Çangal'ın da olay yerine gelerek bilgi aldığı olayda hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Ç., Gülhan B., Şeref Ç. hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden Gülhan B.'nin polis memuru M.B.'nin annesi olduğu öğrenilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Ç. ile Kadriye Ç.'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis memurunun teslim olduğu olayda bölgede inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca ile çok sayıda boş kovan buldu.

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