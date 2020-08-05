Tart kreması nasıl yapılır? Tart kreması tarifi, malzemeleri

Çayın ve kahvenin yanına en çok yakışan lezzetlerden biri olan tartın en önemli özelliği lezzetli bir kreması olmasıdır. Lezzetli tart kreması nasıl yapılır? Tart kreması mazlemeleri, ölçüsü nasıl olur? İşte tart kreması tarifi...

Tart Kreması için mazlemeler

3 su bardağı süt

3 adet yumurta sarısı

3/4 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 adet çubuk vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Tart kreması nasıl yapılır?

Tartın kremasını hazırlamak için; derin bir kaba aldığınız yumurta sarılarını toz şeker ve mısır nişastası ilavesiyle çırpın. Toz şeker taneleri erimiş ve karışımın rengi beyaza dönük olmalı.

Ortadan ikiye kestiğiniz vanilya çubuğunun iç kısmında kalan çekirdekli kısmını sivri bir bıçağın ucu ile kazıyın. Soğuk sütü küçük bir tencereye aktarın. Elde ettiğiniz vanilya özü ile kısık ateşte kaynatın.

Çırpılmış yumurta sarılarını, kaynamakta olan süt ile azar azar karıştırıp ılıştırdıktan sonra süt tenceresine aktarın. Kısık ateşte koyu bir krema kıvamını alana kadar pişirin.

Ocaktan aldığınız krema karışımına azar azar tereyağı katıp, kıvam alması ve renginin berrak olması için bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Soğuması için ayrı bir kaba aldığınız kremanın üzerini ılındıktan sonra streç filmle kapatın. Buzdolabında bekletin.